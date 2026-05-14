Edirne Eczacılar Odası Başkanı Çiftçi: "Eczacının Sağlıktaki Rolü Güçlendirilmeli"

(EDİRNE) - Edirne Eczacılar Odası Başkanı Doğukan Çiftçi, "eczacının sağlık sistemi içindeki rolünün güçlendirilmesinin zorunlu olduğunu" bildirdi.

Edirne Eczacılar Odası tarafından, Bilimsel Eczacılık Günü'nün 187. yıl dönümü nedeniyle Atatürk Anıtı önünde tören düzenlendi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından eczacılar anıta çelenk koydu.

Edirne Eczacılar Odası Başkanı Çiftçi, burada yaptığı açıklamada, "Türkiye'de eczacıların sunabileceği katkıdan yeterince faydanılmadığını gördükelrini" ifade etti.

Çiftçi, şunları kaydetti:

"Bugün eczanelerimizde sadece Sosyal Güvenlik Kurumu'na sunulan reçeteler bağlamında baktığımızda yılda yaklaşık 508 milyon reçete işlem görmektedir. Bu sayı sağlıkla ilgili en kritik noktalardan birinin eczaneler olduğunun açık göstergesidir. Son TÜİK verilerine göre ülke nüfusumuzun hızla yaşlandığını ve buna bağlı olarak kronik hastalıkların yükünün artış gösterdiğini biliyoruz. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü verilerine göre son bir yıl içerisinde yaklaşık 30 milyon vatandaşımıza kronik hastalıkların taraması yapılmış ve 7 milyon yeni tanı konulmuştur. Bu tanıların 6 milyon obezite, 700 bini kardiyobaskiler risk, 150 bini hiper tansiyon, 500 bini diyabet tanılarından oluşmaktadır. Bunların yanı sıra, her beş kişinden üçünün kronik hastaklılar riski olduğunu görüyoruz. Bu veriler bize daha güçlü birincil basamak sağlık sistemine, daha yaygın koruyucu sağlık hizmetlerine ve sahadaki sağlık profesyonellerinin daha etkin kullanılmasına ihtiyaç duyulduğunu göstermektedir. İşte tam da bu nedenle eczacının sağlık sistemi içinde rolünün güçlendirilmesi artık zorunludur."

Kaynak: ANKA