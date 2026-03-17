Eczacılardan Sevgi Evi'ne bayram desteği

DÜZCE(İHA) – Düzce'de eczacılar, toplumsal dayanışmanın örnek bir çalışmasına imza attı.

Düzce Eczacılar Odası öncülüğünde gerçekleştirilen organizasyonda, eczacılardan toplanan bağışlar bir araya getirilerek Fehmi Öney Sevgi Evi'ne destek sağlandı.

Gerçekleştirilen ziyarette, kurum müdürü Serter Tülüoğlu ile bir araya gelinerek sevgi evinde kalan çocukların durumu ve kurumun işleyişi hakkında bilgi alındı. Samimi bir ortamda geçen görüşmede, çocukların ihtiyaçlarına yönelik yapılabilecek katkılar da değerlendirildi.

Bayram öncesi anlamlı destek

Ramazan Bayramı öncesinde düzenlenen etkinlik kapsamında, çocukların ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla hazırlanan hediye kartları kurum yönetimine teslim edildi. Bu destekle birlikte bayram sürecinde ve sonrasında çocukların giyim başta olmak üzere temel ihtiyaçlarının karşılanmasına katkı sağlanması hedefleniyor.

"Dayanışma toplumsal fayda üretir"

Etkinlikte, eczacıların birlik ve beraberlik içerisinde hareket ederek toplumsal fayda üretmesinin önemine dikkat çekildi. Bu tür sosyal sorumluluk projelerinin hem çocukların hayatına dokunduğu hem de toplumda dayanışma bilincini güçlendirdiği vurgulandı. Organizasyona katkı sunan tüm eczacılara teşekkür edilerek, mesleki dayanışmanın iyiliğe dönüşmesinin gurur verici olduğu ifade edildi.

Toplumsal dayanışmaya örnek oldular

Düzce'de gerçekleştirilen bu anlamlı etkinlik, meslek gruplarının sosyal sorumluluk projelerinde ne denli etkili olabileceğini bir kez daha ortaya koydu. Eczacıların öncülüğünde hayata geçirilen bu destek, çocukların yüzünü güldürürken toplumda da farkındalık oluşturdu.

Oda Başkanından teşekkür

Düzce Eczacı Odası Başkanı Eczacı Yalçın Bakır katkı sunan tüm meslektaşlara teşekkür ederek, mesleki dayanışmanın iyiliğe dönüşmesinin gurur verici olduğunu ifade etti. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
