WEEX’in yasa dışı oyunu: SPK engeline rağmen fenomenler ve bot hesaplarla Türkiye’de faaliyetlerini sürdürüyor

X platformunda smZ_666 kullanıcı adıyla paylaşım yapan bir Türk yatırımcı, yaşadığı mağduriyeti tüm işlem kayıtlarıyla kamuoyuna açıkladı. Kullanıcı, KriptoBugraTw isimli fenomenin WEEX üzerindeki copy-trade hesabına katılabilmek için platforma 1.000 dolar yatırdığını belirtti. Ancak yatırımın üzerinden yalnızca üç saat geçmesine rağmen hesabındaki bakiye 77 dolara kadar geriledi. İşlem kayıtları incelendiğinde tablo daha da dikkat çekici hale geldi. Fenomenin BTC/USDT paritesinde yaklaşık 100 dolarlık pozisyonları 400 kat kaldıraçla açtığı ve aynı işlemi kısa süre içerisinde toplam 38 kez tekrarladığı görüldü. Böylece 1.000 dolarlık bir bakiye üzerinden yaklaşık 1,1 milyon dolarlık işlem hacmi oluşturuldu ve kullanıcıdan toplam 684 dolar işlem komisyonu tahsil edildi.

WEEX affiliate programı kapsamında bu komisyon gelirinin yüzde 80’ini doğrudan fenomenin hesabına aktarılıyor. Kripto piyasalarında “fee churning” olarak bilinen bu yöntemde, copy-trade yatırımcılarının hesaplarında gereğinden fazla işlem açılarak yüksek komisyon üretiliyor. Sonuç olarak kullanıcı hem işlemlerden zarar ediyor hem de yüksek komisyon ödeyerek ikinci kez kayıp yaşıyor. Olayın sosyal medyada gündem olmasının ardından KriptoBugraTw isimli fenomen X hesabını kapattı. WEEX ise faaliyetlerine kesintisiz devam ediyor.

SPK ENGELİNİ ALAN ADI DEĞİŞTİREREK AŞIYOR

SPK, 4 Mart 2026 tarihli bülteninde Türkiye’de izinsiz faaliyet yürüttüğü tespit edilen 46 internet sitesine erişim engeli getirdi. WEEX de bu listede yer aldı ve weex.com alan adına erişim engellendi. Ancak platform kısa süre içerisinde weex.io alan adına geçerek Türkçe içeriklerini, kaldıraçlı işlem hizmetlerini ve pazarlama faaliyetlerini yeni adres üzerinden sürdürmeye başladı. Böylece erişim engeli yalnızca alan adı değişikliğiyle fiilen etkisiz hale getirildi.

Uzmanlar bunun tekil bir örnek olmadığını belirtiyor. Daha önce KCEX de benzer şekilde kcex.com alan adının engellenmesinin ardından kcex.io adresine geçerek faaliyetlerine devam etmişti. Güney Kore ve Japonya ise lisanssız borsaların uygulamalarını App Store ve Google Play’den kaldırarak bu yöntemin önüne geçti. Türkiye’de ise henüz benzer bir uygulama bulunmuyor.

FENOMENLER YASAKLI PLATFORMU TANITMAYA DEVAM EDİYOR

Türkiye’de geniş takipçi kitlesine sahip bazı kripto fenomenlerinin WEEX kampanyalarını aktif biçimde tanıtmayı sürdürdüğü görülüyor. Mehmet Gizik isimli kripto fenomeninin 7 Mayıs 2026 tarihinde yaptığı paylaşımda koltuk çekilişinin kazananlarını açıklarken paylaşımına WEEX logosu ve kampanya görsellerini de ekledi. Çekilişi kazanamayan takipçilerini ise “Bir sonraki ay yeni ödüllerde görüşmek üzere” ifadeleriyle platforma yönlendirdi. Kriptoteless ise SpaceX temalı WEEX kampanyasını “60.000 dolar ödül havuzundan payını al” mesajıyla paylaşırken sıfır komisyon fırsatına ve vadeli işlem liderlik yarışına dikkat çekti. Paylaşımların hiçbirinde “reklam” veya “sponsorlu içerik” ibaresi bulunmuyor.

Uzmanlara göre bu durum yalnızca etik bir sorun değil, aynı zamanda hukuki sonuçlar da doğurabilecek nitelikte. 7518 sayılı Kanun kapsamında lisanssız kripto varlık hizmet sağlayıcılarının tanıtımını yapmak da yaptırım kapsamına girebiliyor. Affiliate bağlantıları paylaşmak, copy-trade hesaplarına kullanıcı yönlendirmek veya sponsorlu içerik olduğunu belirtmeden kampanya duyuruları yapmak, izinsiz faaliyetlerin kolaylaştırılması olarak değerlendirilebiliyor.

BOT HESAPLARLA ALGI OLUŞTURUYORLAR

WEEX’in Türkiye stratejisinin bir diğer ayağını ise organize sosyal medya operasyonları oluşturuyor. Yapılan incelemelerde X platformunda birbirinden bağımsız görünen ancak aynı zaman dilimlerinde benzer ifadeler paylaşan çok sayıda hesabın sistematik biçimde WEEX lehine içerik ürettiği görüldü. Bu hesapların ortak özellikleri dikkat çekiyor. Büyük bölümü yakın tarihte açılmış, düşük takipçili, kripto dışında neredeyse hiçbir paylaşımı bulunmayan ve profil fotoğrafı dahi olmayan hesaplar aynı gün içerisinde birbirine oldukça benzeyen mesajlar paylaşıyor;

“WEEX’te işlem yapmaya başladım, sonuçlar beklediğimden çok daha iyi oldu.”

“Bu borsayı neden daha önce duymadım?”

“WEEX gerçekten fark yaratıyor, denemeyenler kaybediyor.”

Uzmanlar bu yöntemi “astroturf marketing” olarak tanımlıyor. Gerçek kullanıcı algısı oluşturmaya yönelik bu organizasyonların, mevcut hukuki risklerin yanı sıra yanıltıcı ticari uygulamalar kapsamında da değerlendirilmesi gerektiği belirtiliyor.

DAHA ETKİLİ YAPTIRIMLAR GÜNDEMDE

Uzmanlar, yalnızca internet sitesi erişim engellerinin artık yeterli olmadığını vurguluyor. Alan adı değişikliğiyle dakikalar içinde yeniden faaliyet göstermeye başlayan platformlar karşısında daha kapsamlı önlemlerin hayata geçirilmesi gerektiği ifade ediliyor. Öneriler arasında lisanssız platformların App Store ve Google Play’den kaldırılması, resmi sosyal medya hesaplarının BTK aracılığıyla erişime kapatılması ve platform yöneticileri ile tanıtım faaliyetlerine katılan fenomenler dahil tüm paydaşlar hakkında gerekli hukuki süreçlerin işletilmesi yer alıyor. Güney Kore ve Japonya’nın benzer vakalarda uyguladığı yöntemlerin Türkiye açısından da örnek teşkil edebileceği, mevcut yasal düzenlemelerin bu tür adımların atılmasına imkân sağlayabilecek nitelikte olduğu değerlendiriliyor.

Kaynak: Haberler.com