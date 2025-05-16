Eczacılardan Anlamlı Sosyal Sorumluluk Projesi

Eczacılardan Anlamlı Sosyal Sorumluluk Projesi
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Afyonkarahisar'da 100 eczacı, 14 Mayıs Eczacılık Günü kapsamında yapılan eğitim programında, yemek ikramından elde edilen bütçenin üniversite kazanan öğrencilere burs olarak bağışlanması ile önemli bir sosyal sorumluluk projesine imza attı.

Afyonkarahisar ve ilçelerinden 100 eczacı, 14 Mayıs Eczacılık Günü kapsamında Afyon Eczacı Odası ve bir ilaç firması iş birliğiyle düzenlenen eğitim programında bir araya geldi.

Programda anlamlı bir sosyal sorumluluk projesine de imza atıldı. Şuhut Gönüllüleri Derneği'nin "Yedim Say Projesi" çerçevesinde yapılan teklif üzerine, yemek ikramlı olarak planlanan eğitim programı yemeksiz hale getirildi. Bu değişiklikle sağlanan bütçe, ilaç firması tarafından Şuhut ve köylerinden üniversite kazanan öğrencilere burs olarak bağışlandı. Düzenlenen programda Afyon Eczacı Odası yönetimine teşekkür edildi. Gerçekleştirilen bu anlamlı etkinlik, Afyonkarahisar'da dayanışmanın ve iyiliğin güzel bir örneği olarak hafızalara kazındı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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