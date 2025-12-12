Haberler

Eceabat'ta bağımlılıkla mücadele için bir araya gelindi
Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde, Kaymakam Kerem Yenigün başkanlığında bağımlılıkla mücadele için bir toplantı düzenlendi. Toplantıda, bağımlılıkla mücadele çalışmaları ve zararlı madde kullanımının önlenmesi konuları ele alındı.

Eceabat ilçesinde, Kaymakam Kerem Yenigün başkanlığında 'Bağımlılıkla Mücadele İlçe Koordinasyon Kurulu Toplantısı' gerçekleştirildi. Toplantıda, ilçede devam eden bağımlılıkla mücadele çalışmaları, bağımlılıkla mücadele ve zararlı madde kullanımının önlenmesine yönelik konular konuşuldu.

Eceabat Kaymakamı Yenigün ve ilgili kurum temsilcilerinin katıldığı toplantıda çeşitli sunumlar gerçekleştirilerek fikir alışverişinde bulunuldu. - ÇANAKKALE

