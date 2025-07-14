EBYÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Temurlenk Hayatını Kaybetti

EBYÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Temurlenk Hayatını Kaybetti
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Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Sinan Temurlenk, tedavi gördüğü hastalığa yenik düşerek hayatını kaybetti. Rektör Prof. Dr. Akın Levent, Temurlenk'in vefatı dolayısıyla taziye mesajı yayımladı.

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (EBYÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Sinan Temurlenk bir süredir tedavi gördüğü hastalığına yenik düşerek hayatını kaybetti.

EBYÜ Rektörü Prof. Dr. Akın Levent yayımladığı taziye mesajında şu ifadelere yer verdi;

"Üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Sinan Temurlenk'in vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.

Kıymetli hocamıza Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve EBYÜ ailesine başsağlığı diliyoruz." - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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