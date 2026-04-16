Eskişehir Barosu Kadın Hakları Komisyonu Başkanı Güney: "Doğum İzninin Ebeveyn İznine Dönmesi Lazım"

Haber: Meltem KARAKAŞ

(ESKİŞEHİR) - Eskişehir Barosu Kadın Hakları Komisyonu Başkanı Funda Güney, ebeveynlik izninin uygulamaya alınması gerektiğini vurgulayarak, "Burada erkeğin 10 gün izni çok az. Burada eşit bir paylaşım olması gerekiyor. Avrupa ülkelerinin birçoğunda bu anlamda eşitlik neredeyse sağlanmış durumda. Artık doğum izni kadınlara özgülenmiyor. Eebeveyn, yani bakım yükünün anne ve baba üzerinde eşit paylaşıldığı bir sisteme geçildiğini görüyoruz" dedi.

Kadınların doğum izninin 16 haftadan 24 haftaya çıkarılmasını kapsayan Sosyal Hizmetler Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu'nda kabul edildi. Bebek bakımının sadece kadının sorumluluğunda olmadığını söyleyen Eskişehir Barosu Kadın Hakları Komisyonu Başkanı Funda Güney, ebeveynlik izni vurgusu yaparak şöyle konuştu:

?"Doğum izninin uzatılmasına ilişkin kanun teklifi, kadınların doğum sonrası iyileşme sürecine ilişkin iyi bir adım olarak değerlendirilse de bunun eşitlik açısından çok uzun vadede zararları olacağı kanaatindeyim. Çünkü bu tür düzenlemelerin sadece kadının annelik rolü üzerinden yapıldığını görüyoruz. Çünkü babalık iznine baktığımızda 5 günden 10 güne çıkarılmış ve bu kabul edilebilir bir şey değil. Yani burada hala doğum izninden bahsetmek bakım yükünü sadece kadın üzerinde bırakmak anlamına geliyor.

"Burada eşit bir paylaşım olması gerekiyor"

?Burada aslında doğum izninin, hani diğer Avrupa ülkelerinde olduğu gibi ebeveyn iznine dönmesi lazım. Yani ebeveynlik izni uygulamaya sokulması gerekiyor. Aksi halde şöyle sonuçlar doğuracaktır, zaten günümüzde kadınların iş hayatına aktif katılımı yeterince zorken. Yani evli bir kadın olarak işe girdiğinizde, 'İşte hamile kalacak mısın?', 'Çocuk düşünüyor musun?' sorularına maruz kalmak bile şu an çok yaygınken, bu tür düzenlemelerle kadınların iş sahasından çekilmelerini görüyoruz. ?İşverenler açısından da riskli çalışan grubuna girmeye başladı kadınlar. Yani burada erkeğin 10 gün izni çok az. Burada eşit bir paylaşım olması gerekiyor. Kaldı ki çoğu ülkede aslında böyle. Hani Avrupa ülkelerinin birçoğunda bu anlamda eşitlik neredeyse sağlanmış durumda. Artık doğum izni kadınlara özgülenmiyor. Ebeveyn, yani bakım yükünün anne ve baba üzerinde eşit paylaşıldığı bir sisteme geçildiğini görüyoruz.

Bu sisteme geçişin şöyle avantajları var, işverenler burada sadece annelik sebebiyle kadınların istihdamından kaçınmak durumunda da kalmayacaklar. Çünkü bakım yükü eşit paylaştırıldığında bu risk de ortadan kaldırılmış olacak. Fakat bu haliyle, bu düzenleme kadınlar açısından ciddi bir eşitsizliğe neden oluyor ve kadınları sadece annelik üzerinden değerlendirilmeye tabi tutuyor. Kadınların iş hayatı açısından çok ciddi sıkıntıları olacak, kayıtsız çalışmalar artacak, yine ucuz iş gücüne yönelecekler kadınlar açısından. O yüzden bunun olumlu taraflarının oldukça az olduğu kanaatindeyim. Eşitlik açısından çok ciddi gerilemeye neden olacağını düşünüyorum."

Kaynak: ANKA