Almanya, Fransa ve İngiltere'den İran'a gözdağı

Güncelleme:
Almanya, Fransa ve İngiltere'nin oluşturduğu E3 ülkeleri, İran'ın bölgeye yönelik orantısız misilleme saldırılarına karşı ortak bir açıklama yaparak, bu tür saldırılara karşı savunma tedbirleri alacaklarını duyurdu.

Almanya, Fransa ve İngiltere'den oluşan E3 ülkelerinin liderleri tarafından yayınlanan ortak açıklamada, İran'ın bölge ülkelerini hedef alan orantısız ve ayrım gözetmeyen misilleme saldırılarına tepki gösterilerek, "Çıkarlarımızı ve bölgedeki müttefiklerimizin güvenliğini korumak amacıyla, İran'ın füze ve insansız hava aracı fırlatma kapasitesini kaynağında yok etmeye yönelik gerekli ve orantılı savunma tedbirlerini desteklemek de dahil olmak üzere adımlar atacağız" denildi.

Almanya, Fransa ve İngiltere'den oluşan E3 ülkelerinin liderleri, İran'ın ABD ve İsrail saldırılarına karşı gerçekleştirdiği misillemelerle ilgili ortak bir açıklama yayınladı. İran'ın saldırılarından derin endişe duyulduğu belirtilen açıklamada, "E3 liderleri, İran'ın ilk ABD ve İsrail askeri operasyonlarına katılmayan ülkeler dahil bölge ülkelerine karşı başlattığı ayrım gözetmeyen ve orantısız füze saldırıları karşısında dehşete düşmüştür. İran'ın pervasız saldırıları, yakın müttefiklerimizi hedef almış olup, bölgedeki askeri personelimizi ve sivillerimizi tehdit etmektedir" denildi. İran kaynaklı güvenlik tehditlerine karşı tedbir alınacağı belirtilerek, "Çıkarlarımızı ve bölgedeki müttefiklerimizin güvenliğini korumak amacıyla, İran'ın füze ve insansız hava aracı fırlatma kapasitesini kaynağında yok etmeye yönelik gerekli ve orantılı savunma tedbirlerini desteklemek de dahil olmak üzere adımlar atacağız" ifadelerine yer verildi. E3 ülkelerinin bu konuda ABD ve bölgedeki müttefikleri ile işbirliğini sürdürmeye kararlı olduğu vurgulandı. - LONDRA

