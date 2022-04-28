DYP'nin eski ilçe başkanı Timuçin son yolculuğuna uğurlandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

DYP'nin eski ilçe başkanı Timuçin son yolculuğuna uğurlandı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
DYP'nin eski ilçe başkanı Timuçin son yolculuğuna uğurlandı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Doğru Yol Partisi'nin eski İlçe Başkanı ve Ayvalık'ın tanınmış işadamlarından evli ve iki çocuk babası Kaya Timuçin hayatını kaybetti.

AYVALIK, BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Doğru Yol Partisi'nin eski İlçe Başkanı ve Ayvalık'ın tanınmış işadamlarından evli ve iki çocuk babası Kaya Timuçin hayatını kaybetti.

Ayvalık'ın Küçükköy Mahallesi sınırları içindeki Sarımsaklı mevkiinde tek başına ikamet ettiği evde klimadan çıkan yangın sonrasında dumanlardan etkilenerek hayatını kaybettiği öne sürülen Kaya Timuçin'in hayatını kaybetmesi ilçede büyük bir üzüntü ile karşılandı.

Ayvalık'ın sevilen siması ve hayırsever işadamı Timuçin'in cenazesi 150 Evler Mahallesi Şehitler Camii'nde kılınan öğle namazına müteakip Ayvalık Kabristan'ında toprağa verildi.

Cenazede; Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, CHP Ayvalık İlçe Başkanı Hüseyin Şalmanlı, Ayvalık Ticaret Odası eski Başkanı Benhan İbrahim Kantarcı, ATO eski yöneticileri, Ayvalık Belediyesi Meclis Üyeleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, Doğru Yol Partisi'nin eski yönetici ve partilileri ile kalabalık bir vatandaş topluluğu hazır bulundu. - BALIKESİR

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Doğru Yol Partisi, Balıkesir, Hisarcık, Ayvalık, Yerel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title