Düzensiz göçle mücadelede 13. Bölge Koordinasyon Toplantısı yapıldı

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Cangir başkanlığında, düzensiz göçle mücadele çalışmalarının ele alındığı 13. Bölge Düzensiz Göç ile Mücadele Koordinasyon Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya Valimiz Önder Bozkurt’un yanı sıra Van Valisi Ozan Balcı, Iğdır Valisi Mustafa Fırat Taşolar, Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, Hakkari Valisi İbrahim Taşyapan, Muş Valisi Avni Çakır, Göç İdaresi Başkan Yardımcısı Ramazan Seçilmiş, Sınır Dışı İşleri Genel Müdürü Ahmet Küçükikiz ve ilgili kurum müdürleri katıldı. Toplantıda, düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığıyla etkin mücadele kapsamında bölgede yürütülen çalışmalar kapsamlı şekilde değerlendirildi. Sınır güvenliğinin sağlanması, düzensiz göç hareketlerinin önlenmesi ve göçmen kaçakçılığı organizasyonlarıyla mücadelede yürütülen faaliyetler ele alınırken, mevcut çalışmaların etkinliğinin artırılmasına yönelik istişarelerde bulunuldu.

DÜZENSİZ GÖÇLE MÜCADELE ÇALIŞMALARI DEĞERLENDİRİLDİ

Toplantıda, düzensiz göç hareketlerinin önlenmesi ve göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında bölge genelinde sürdürülen çalışmalar ayrıntılı biçimde masaya yatırıldı. Bölge illerinin sınır güvenliği ve göç hareketleri açısından taşıdığı önem dikkate alınarak, sahada yürütülen denetimler, alınan güvenlik tedbirleri ve kurumların görev alanlarına giren uygulamalar değerlendirildi. Düzensiz göçle mücadelede kurumlar arası koordinasyonun büyük önem taşıdığı vurgulanan toplantıda, valilikler, Göç İdaresi Başkanlığı, güvenlik birimleri ve ilgili kurum müdürlükleri tarafından yürütülen faaliyetlerin uyum içinde devam etmesi gerektiği ifade edildi. Toplantıda ayrıca, sahada karşılaşılan ihtiyaçlar, mevcut uygulamaların güçlendirilmesi ve bölge illeri arasında bilgi paylaşımının artırılması konularında değerlendirmeler yapıldı.

SINIR GÜVENLİĞİ VE KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE ELE ALINDI

Toplantının önemli gündem başlıklarından biri de sınır güvenliğinin sağlanması ve göçmen kaçakçılığı organizasyonlarıyla mücadele oldu. Sınır hattında düzensiz geçişlerin önlenmesi, yasa dışı göç hareketlerinin engellenmesi ve göçmen kaçakçılığı yapan organizasyonlara karşı yürütülen çalışmalar kapsamlı şekilde ele alındı. Bölgede görev yapan kurumların koordineli çalışmasının, düzensiz göçle mücadelede etkin sonuçlar alınması açısından kritik öneme sahip olduğu belirtildi. Toplantıda, sınır güvenliği kapsamında sürdürülen mevcut faaliyetlerin daha etkili hale getirilmesi, kurumlar arasında hızlı bilgi akışının sağlanması ve göçmen kaçakçılığına karşı yürütülen mücadelenin kararlılıkla sürdürülmesi yönünde değerlendirmelerde bulunuldu.

Haber: Servet Arslan