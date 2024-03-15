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Düzce Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde Çocuk Sağlığı ve Aşılama Eğitimi Verildi

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Düzce Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Çocuk Gelişim bölümü öğrencilerine çocuk sağlığı ve hastalıkları ile aşılama takvimi ile ilgili bilgiler verildi. Eğitimde, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Özge Yurtseven tarafından çocukların sağlıklı büyüme gelişmeleri, bulaşıcı hastalıkların önlenmesi ve acil durumlar hakkında bilgilendirmeler yapıldı.

DÜZCE(İHA) – Düzce Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Çocuk Gelişim bölümü öğrencilerine çocuk sağlığı ve hastalıkları ile aşılama takvimi ile ilgili bilgiler verildi.

Düzce Sağlık Müdürlüğüne bağlı Atatürk Devlet Hastanesi Eğitim Birimi koordinasyonunda, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Özge Yurtseven tarafından Çocuk Gelişim bölümü öğrencilerine çocuk sağlığı ve hastalıkları ile aşılama takvimi ile ilgili eğitim gerçekleştirildi. Eğitimde Yurtseven, okul öncesi eğitim döneminde çocukların sağlıklı büyüme gelişmelerinin ilerleyen yaşlardaki önemine dikkat çekerek, bulaşıcı hastalıklar ve önlenmesi, çocuklarda acil olarak kabul edilecek durumlar ve yapılması gerekenler konusunda bilgilendirmelerde bulundu.

Eğitim sonunda öğrencilerden gelen soruları yanıtladı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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