Haberler

Düzce Yığılca'da Yoğunpelit köyündeki işletmelerde şap ve bruselloz aşılaması yapıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Düzce Yığılca'da Yoğunpelit köyündeki işletmelerde şap ve bruselloz aşılaması yapıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Düzce'nin Yığılca ilçesine bağlı Yoğunpelit köyündeki hayvancılık işletmelerinde şap ve bruselloz aşılaması gerçekleştirildi. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli ayrıca işletmelerde denetim yaparak düşen küpeleri yeniledi ve yeni doğan buzağıları kayıt altına aldı.

Düzce'nin Yığılca ilçesinde hayvan sağlığının korunması amacıyla Yoğunpelit köyündeki işletmelerde şap ve bruselloz aşılaması gerçekleştirildi.

Yığılca İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Hayvan Sağlığı personelleri, ilçede büyükbaş hayvanların sağlığının korunması ve bulaşıcı hastalıklarla mücadele kapsamında çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Yoğunpelit köyünde bulunan hayvancılık işletmelerinde denetimler gerçekleştirildi. Sığırlarda bulaşıcılığı yüksek hastalıklara karşı şap ve bruselloz aşılamaları yapıldı. Çalışmalar sırasında işletmelerde bulunan büyükbaş hayvanların kontrolleri gerçekleştirilirken, düşen küpelerin yenilenmesi ve yeni doğan buzağıların kayıt altına alınması amacıyla küpeleme ve kimliklendirme işlemleri de yapıldı.

Yürütülen çalışmalarla hayvan sağlığının korunması, bulaşıcı hastalıkların yayılmasının önlenmesi ve işletmelerdeki hayvanların kayıt sistemine düzenli şekilde dahil edilmesi amaçlanıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 34 sitede yayınlandı.
61 yaşındaki adam kadın iç çamaşırlarıyla apartmanda yakalandı

Mide bulandıran görüntü kameraya yansıdı! 61 yaşındaki adam...
Nuh'un Gemisi sanılan oluşumda ilk kez yerin altına inildi! Yapının tamamen toprak olduğu görüldü, radarda anomaliler var

Nuh'un Gemisi sanılan yapıda ilk sondaj! Radarda anomaliler çıktı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ülke sular altında kaldı! Sokaklarda balıklar yüzmeye başladı

Sular altında kalan ülkede sıra dışı görüntü
Neler oldu neler! İşte UEFA Uluslar Ligi'nde gecenin sonuçları

Ekran başına geçenler mest oldu! Dün gece nefesler kesildi

İşte futbol bu! 41 yaşında oyuna girdi, tüm stat ayağa kalktı

5 gollü şahane maçı unutturan görüntü! Tüm stat ayağa kalktı
Türkiye'nin 54 yıllık seramik devi konkordato ilan etti

Türkiye'nin 54 yıllık dev markası konkordato ilan etti
AK Parti'den Fatma Betül Sayan Kaya'ya bir darbe daha

AK Parti'den Fatma Betül Sayan Kaya'ya bir darbe daha
Çekicide kumandalı düzenek yakalandı! Takografı kandıran sürücü ve araç sahibine 555 bin TL ceza

Kumandayla takografı kandırıyordu! Faturası 555 bin lira oldu
Türkiye'nin ilk kadın borsa başkanıydı! 17 yıllık görevine veda etti

Türkiye'de bir ilkti, 17 yıl sonra veda etti