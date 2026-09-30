Düzce Yığılca'da Yoğunpelit köyündeki işletmelerde şap ve bruselloz aşılaması yapıldı

Düzce'nin Yığılca ilçesinde hayvan sağlığının korunması amacıyla Yoğunpelit köyündeki işletmelerde şap ve bruselloz aşılaması gerçekleştirildi.

Yığılca İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Hayvan Sağlığı personelleri, ilçede büyükbaş hayvanların sağlığının korunması ve bulaşıcı hastalıklarla mücadele kapsamında çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Yoğunpelit köyünde bulunan hayvancılık işletmelerinde denetimler gerçekleştirildi. Sığırlarda bulaşıcılığı yüksek hastalıklara karşı şap ve bruselloz aşılamaları yapıldı. Çalışmalar sırasında işletmelerde bulunan büyükbaş hayvanların kontrolleri gerçekleştirilirken, düşen küpelerin yenilenmesi ve yeni doğan buzağıların kayıt altına alınması amacıyla küpeleme ve kimliklendirme işlemleri de yapıldı.

Yürütülen çalışmalarla hayvan sağlığının korunması, bulaşıcı hastalıkların yayılmasının önlenmesi ve işletmelerdeki hayvanların kayıt sistemine düzenli şekilde dahil edilmesi amaçlanıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı