Düzce yerel haberleri | Düzce'de 30 Ağustos resepsiyonu yapıldı Yerel Haberler Düzce yerel haberi: DÜZCE(İHA) –30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100. yıl dönümü, Düzce Valiliği'nin düzenlediği resepsiyon ile kutlandı. DÜZCE(İHA) –30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100. yıl dönümü, Düzce Valiliği'nin düzenlediği resepsiyon ile kutlandı. Düzce Valiliği tarafından düzenlenen 30 Ağustos Zafer Bayramı resepsiyonu Düzce Belediyesi Mutfak Sanatları Merkezi'nde yapıldı. İl protokolü, şehit yakınları, gaziler, sevgi evlerinde kalan çocuklar ve huzurevi sakinlerinin katıldığı programda Vali Atay, misafirleriyle yakından ilgilendi. Düzce Belediyesi Mehter Takımının konseri ile başlayan program kokteyl ile son buldu. - DÜZCE Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel Düzce Belediyesi Düzce Valiliği Yerel Haberler

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