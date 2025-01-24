Düzce Valisi Selçuk Aslan, Göç İdaresi Çalışmalarını İnceledi

DÜZCE(İHA) – Düzce Valisi Selçuk Aslan, Göç İdaresince gerçekleştirilen çalışmalar ile 2025 yılında planlanan faaliyetler hakkında bilgi aldı.

Vali Selçuk Aslan, kurumları tek tek ziyaret ederek 2024 yılında yapılanlar ve 2025 yılında yapılacak faaliyetlerle ilgili brifing almaya devam ediyor. Düzce İl Göç İdaresi Müdürlüğünde yapılan toplantıda İl Müdürü Ceyhun Devrez çalışmaları aktardı.

Devrez, Düzce'de yabancı sayısının 5 bin 746, ikamet izni bin 914, uluslararası koruma 2 bin 551, geçici koruma bin 281, çalışma izni 437, Mobil Göç noktasında yapılan sorgularda 2 bin 540'ının yasal olarak kalma hakkı olduğu, 206 sının ise kalma hakkının bulunmamasından dolayı Geri Gönderim Merkezine gönderildiği, yakalanan düzensiz göçmen sayısının 455, sınır dışı edilen sayısının 235 olduğu açıklandı. Ayrıca göçmen kaçakçılığı yapan 29 organizatörün yakalandığı bildirildi. - DÜZCE