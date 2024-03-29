Düzce Valisi Selçuk Aslan, çocuklarla iftar yaptı

DÜZCE(İHA) – Düzce Valisi Selçuk Aslan, devletimizin sevgisine emanet edilen çocuklarla iftar yaptı.

Vali Selçuk Aslan, eşi Pınar Aslan ile birlikte Düzce'de Sosyal Hizmet tesisleri kazandıran hayırseverlerin katılımıyla, devletimizin sevgisine emanet edilen çocuklarla iftar sofrasında buluştu.

Selçuk Aslan, "Düzce Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüz görevlilerinin de katıldığı iftarda, devletimizin sevgisine emanet edilen evlatlarımızın her zaman yanlarında olduğumu ve olacağımızı belirterek, nice Ramazanlara sağlıkla kavuşmayı temennisinde bulunduk" dedi. - DÜZCE