Vali Makas'tan geçmiş olsun mesajı

DÜZCE (İHA) – Düzce Valisi Mehmet Makas, Balıkesir Sındırgı'da meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen 4,5 büyüklüğündeki depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun mesajı paylaştı.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 18.11'de meydana gelen 4,5 büyüklüğündeki deprem çevre illerden de hissedildi. Depremin ardından Düze Valisi Mehmet Makas, sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Makas mesajında "Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen 4.5 büyüklüğündeki depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" ifadelerine yer verdi.

Yetkililer, şu ana kadar olumsuz bir ihbarın bulunmadığını aktardı. - DÜZCE