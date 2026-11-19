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DÜZCE (İHA) – Düzce Valisi Mehmet Makas, Kaynaşlı ilçesindeki Karaçalı Orhangazi Cuma Camii'nde hafızlık eğitimi alan öğrencilerle bir araya gelerek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Düzce Valisi Mehmet Makas, protokol üyeleriyle birlikte Kaynaşlı ilçesine bağlı Karaçalı Mahallesi'nde bulunan Orhangazi Cuma Camii'ni ziyaret etti. Ziyaret kapsamında hafızlık eğitimi alan öğrencilerle bir araya gelen Vali Makas, gençlerle sohbet ederek eğitim süreçleri hakkında bilgi aldı. Evrensel Hafızlar Derneği Düzce Şubesi yöneticilerinden yürütülen faaliyetlere ilişkin bilgi alan Makas, hafızlık eğitimi gören öğrencilere çalışmalarında başarılar diledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı