Düzce Valisi Makas, Kaynaşlı'da hafızlık öğrencileriyle sohbet edip bilgi aldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Düzce Valisi Mehmet Makas, Kaynaşlı'da hafızlık eğitimi alan öğrencilerle bir araya geldi. Makas, Evrensel Hafızlar Derneği Düzce Şubesi yöneticilerinden yürütülen faaliyetlere ilişkin bilgi aldı ve öğrencilere başarılar diledi.
DÜZCE (İHA) – Düzce Valisi Mehmet Makas, Kaynaşlı ilçesindeki Karaçalı Orhangazi Cuma Camii'nde hafızlık eğitimi alan öğrencilerle bir araya gelerek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Düzce Valisi Mehmet Makas, protokol üyeleriyle birlikte Kaynaşlı ilçesine bağlı Karaçalı Mahallesi'nde bulunan Orhangazi Cuma Camii'ni ziyaret etti. Ziyaret kapsamında hafızlık eğitimi alan öğrencilerle bir araya gelen Vali Makas, gençlerle sohbet ederek eğitim süreçleri hakkında bilgi aldı. Evrensel Hafızlar Derneği Düzce Şubesi yöneticilerinden yürütülen faaliyetlere ilişkin bilgi alan Makas, hafızlık eğitimi gören öğrencilere çalışmalarında başarılar diledi.