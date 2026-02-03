Haberler

Vali Makas'tan, Başsavcı Emre'ye ziyaret

Vali Makas'tan, Başsavcı Emre'ye ziyaret
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Düzce Valisi Mehmet Makas, Düzce Cumhuriyet Başsavcısı Yasin Emre'yi ziyaret ederek, adliyenin çalışmaları hakkında bilgiler aldı ve kurumlar arası iş birliğinin önemini vurguladı.

Düzce (İHA) – Düzce Valisi Mehmet Makas, Düzce Cumhuriyet Başsavcısı Yasin Emre'yi ziyaret ederek, Düzce Adliyesi'nin çalışmaları hakkında bilgiler aldı. Vali Makas ve Başsavcı Emre, kurumlar arası iş birliğinin suç ve suçlularla mücadele etkili olacağını vurguladı.

Vali Mehmet Makas, iade-i ziyaretleri kapsamında Cumhuriyet Başsavcısı Yasin Emre'yi yerinde ziyaret etti. Düzce Adliyesi'nde, Başsavcı Emre ile görüşen Vali Makas, adliyenin çalışmaları hakkında bilgiler aldı. Vali Makas ve Başsavcı Emre, kurumlar arası iş birliği ve koordinasyonun suç ve suçlularla mücadele etkili olacağını vurguladılar. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Ocak ayı enflasyon yüzde 4,84 oldu

Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları belli oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray maçında kendi kalesine gol atan futbolcuyu 2. Lig'e gönderdiler

Galatasaray maçında kendi kalesine gol atan futbolcuya büyük şok
Epstein dosyasına giren skandal fotoğraf: Cömertliğinizin sınırı yok

Epstein dosyasına giren skandal fotoğraf: Cömertliğinizin sınırı yok
Uçak kalktı geliyor! Galatasaray'a sürpriz orta saha

Uçak kalktı geliyor! Galatasaray'a sürpriz orta saha
Peri masalından kabusa! Prensesin hayatı bir anda alt üst oldu

Peri masalından kabusa! Prensesin hayatı bir anda alt üst oldu
Galatasaray maçında kendi kalesine gol atan futbolcuyu 2. Lig'e gönderdiler

Galatasaray maçında kendi kalesine gol atan futbolcuya büyük şok
'Epstein adasındaki Türk çocuk' dendi, gerçek çok başka çıktı

İnfial yaratan görüntü! Beklenen açıklama Cumhurbaşkanlığından geldi
Lüks aracı otoparkta pert etti, köpek bile neye uğradığını şaşırdı

Lüks aracı otoparkta pert etti, köpek bile neye uğradığını şaşırdı