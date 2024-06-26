Düzce Valiliği'ndeki Türk Bayrağına Miniklerin Sevgisi

Düzce Valiliği'ne ait araçta bulunan Türk bayrağına valilik bahçesinden geçmekte olan iki miniğin sevgisi yürekleri ısıttı.

Düzce Valiliği önünden geçen iki küçük çocuk, Vali Selçuk Aslan'a ait makam aracının önünde bulunan ve rüzgarda dalgalanan Türk bayrağını görünce koşarak bayrağın yanına geldi. Bayrağı önce aşkla seven minikler, daha sonra bayrağı öptüler. Boyları yetişmediği için bayrağa ulaşmakta zorlanan miniklerin bayrak sevgisi yürekleri ısıttı. Düzce Valiliği, görüntüleri sosyal medya hesaplarından Cumhuriyetin 100. yılı anısına bestelenen Parla marşı eşliğinde paylaştı. Paylaşım büyük beğeni topladı. - DÜZCE