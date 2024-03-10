Düzce Valiliği Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Mesai Saatlerini Değiştirdi

DÜZCE(İHA) – Düzce Valiliği kamu kurum ve kuruluşlarda mesai saatlerinin değiştiğini duyurdu.

Düzce Valiliği Ramazan ayının gelmesiyle birlikte kamu kurum ve kuruluşlarda mesai saati değişikliğine gidildiğini duyurdu. Açıklamada "İlimiz genelinde kamu kurum ve kuruluşlarında, 11 Mart 2024 Pazartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere 9 Nisan 2024 tarihine kadar mesai saatleri sabah saat 08.30-12.30 öğlen 12.30-13.00 ve öğleden sonra 13.00-17.00 şeklinde düzenlenmiştir" denildi. - DÜZCE