Düzce Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü Akredite Oldu

DÜZCE(İHA) – Düzce Üniversitesi İşletme Fakültesi Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü, Sosyal Beşeri Temel Bilimler Akreditasyon ve Rating Derneği (STAR) tarafından yapılan değerlendirme sonucunda, eğitim kalitesini tescilleyen önemli bir başarıya imza atarak 5 yıl geçerli olmak üzere Akreditasyon Belgesi almaya hak kazandı.

Akredite olarak eğitim-öğretim faaliyetlerindeki kalite odaklı yaklaşımı ve sürekli gelişimi hedefleyen vizyonunu somut biçimde ortaya koyan Düzce Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü, devlet üniversiteleri arasında 5 yıllık ulusal Akreditasyon Belgesi almaya hak kazanan ilk ve tek bölüm olma başarısını gösterdi.

Akreditasyon süreci kapsamında yerleşke ziyareti, 4-5 Eylül 2025 tarihlerinde STAR Akreditasyon tarafından görevlendirilen uzman değerlendirme ekibi tarafından gerçekleştirildi. Değerlendirme ekibi, yerleşke ziyareti sırasında öğretim üyeleri, idari birimlerin yöneticileri, öğrenciler ve dış paydaşlarla görüşmeler yaptı. Bölümün paydaşlar ile olan etkileşimi, eğitim-öğretim faaliyetlerinin işleyişi ve kalite güvencesine ilişkin uygulamaları yerinde gözlemlendi.

Yetkinliği kanıtlandı

Düzce Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü tarafından 11 ana ölçüt ve 42 alt ölçüt çerçevesinde hazırlanan rapor ve sürece ilişkin sunulan kanıtlar, STAR Akreditasyon değerlendirme ekibi tarafından detaylı bir değerlendirmeye tabi tutuldu. Yerleşke ziyareti ile birlikte rapor ve kanıtların bütüncül olarak değerlendirilmesi sonucunda, Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü akreditasyon sürecini başarıyla tamamladı 15 Ocak 2030 tarihlerine kadar geçerli olmak üzere Akreditasyon Belgesi almaya hak kazandı. Bu akreditasyon başarısı, bölümün eğitim-öğretim kalitesi, güncel müfredat yapısı, öğrenci odaklı eğitim anlayışı ve sürekli iyileştirme süreçleri gibi çeşitli alanlardaki yetkinliğini de kanıtladı.

Akreditasyon sürecinde gerekli belgelerin toplanması, sürekli iyileştirme ve bilgilendirme toplantılarının düzenlenmesi, akademik ve idari süreçlerin etkin yönetilmesi gibi birçok aşama titizlikle yürütüldü. Bu süreçte, Bölüm Başkanı Doç. Dr. Gülçin Ersöz Demir ile bölüm akademisyenleri özverili ve titiz çalışmalarıyla aktif rol aldı ve sürecin başarıyla sonuçlandırılmasına katkı sağladı. Düzce Üniversitesi İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Enver Bozdemir, bu zorlu ve uzun süreçte destekleri ile akreditasyon sürecini başarıyla yöneten Bölüm Başkanı Doç. Dr. Gülçin Ersöz Demir ile bölüm akademisyenlerine teşekkür ederek, diğer bölümlerin de akredite olması adına çalışmalara devam edeceklerini dile getirdi. - DÜZCE