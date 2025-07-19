Düzce Üniversitesi ve Lokman Hekim Üniversitesi'nden İş Birliği Protokolü

Düzce Üniversitesi, Lokman Hekim Üniversitesi'yle "Akademik ve Bilimsel İş Birliği Protokolü" imzalayarak iş birliği protokollerine bir yenisini ekledi.

Lokman Hekim Üniversitesi'nde gerçekleştirilen imza töreninde iş birliği protokolünü Düzce Üniversitesi adına Rektör Prof. Dr. Nedim Sözbir, Lokman Hekim Üniversitesi adına ise Rektör Prof. Dr. Fatih Gültekin imzaladı.

Protokolle; karşılıklı anlayışa dayalı olarak, ortak faaliyet alanları dahilinde, akademik bağlantının, karşılıklı iş birliğinin ve bilimsel araştırmaların geliştirilmesi, güçlendirilmesi ve her iki üniversitenin proje çalışmalarına katkıda bulunulması amaçlanıyor.

Taraflar; eğitim, bilim ve kültür olarak akademisyenler, araştırmacılar ve öğrenciler arasında etkileşimin artırılması, ortak etkinlikler düzenlenmesi, lisans üstü eğitim imkanı sunulması, karşılıklı öğrenci ve öğretim elamanı değişiminin gerçekleştirilmesi, bilim üretme kapasitelerini artırmak için birbirlerinin laboratuvarlarının kullanılabilmesi gibi birçok kazanım elde ediyor. - DÜZCE