Düzce Üniversitesi Uluslararası Öğrenci Ofisi Programı

Düzce Üniversitesi Uluslararası Öğrenci Ofisi tarafından düzenlenen programda Rektör Prof. Dr. Nedim Sözbir, uluslararası öğrenci temsilcileri ile bir araya geldi.

Programa; Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Öztürk, Uluslararası Öğrenci Derneği Başkanı Coşkun Zabunoğlu, Uluslararası Ofis Koordinatörü Doç. Dr. Sibel Bayram, Uluslararası Öğrenci Ofisi'nden Öğr. Gör. Mehmet Öney, Serpil Bek ile Düzce Üniversitesi'nde eğitim gören farklı ülkelere mensup öğrencilerin temsilcileri katıldı.

Programda, uluslararası öğrencilerin sorunları, beklentileri ve önerileri konuşuldu, yapılacak çalışmalar hakkında fikir alışverişinde bulunuldu. - DÜZCE