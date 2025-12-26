Haberler

Rektör Sözbir, hastaneyi inceledi hastalarla sohbet etti

Rektör Sözbir, hastaneyi inceledi hastalarla sohbet etti
Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir, Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yürütülen sağlık hizmetlerini yerinde inceledi ve deprem güçlendirme çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir, sunduğu nitelikli sağlık hizmetleriyle bölgenin en önemli sağlık merkezlerinden olan Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ni gezerek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Cengiz Tuncer ve Hastane Yönetimi tarafından karşılanan Rektör Nedim Sözbir, hastane birimlerini ziyaret ederek, deprem güçlendirme çalışmaları başta olmak üzere yürütülen sağlık hizmetleriyle ilgili yerinde incelemelerde bulundu. Deneyimli hekim kadrosu ve ileri tıp teknolojisine sahip cihazlarla Düzce Üniversitesi Hastanesi'nin, sunduğu sağlık hizmetinin kalitesini ve niteliğini artırmak için çalıştıklarını ifade eden Rektör Sözbir, vatandaşlarla da sohbet ederek geçmiş olsun dileklerini iletti. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
