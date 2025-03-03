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Düzce Üniversitesi Rektörü İftarda Öğrencileriyle Buluştu

Düzce Üniversitesi Rektörü İftarda Öğrencileriyle Buluştu
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Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir, Ramazan ayı dolayısıyla öğrencilerle bir araya gelerek iftar yemeği düzenledi. Rektör, öğrencilerin Ramazan ayını tebrik etti ve birlik beraberlik mesajı verdi.

Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir, Ramazan ayı münasebetiyle öğrencilerle bir araya gelerek iftar sofralarına konuk oldu.

Düzce Üniversitesi Yemekhanesi karavanayı ziyaret eden Rektör Prof. Dr. Nedim Sözbir, Düzce Üniversitesi öğrencileriyle sohbet ederek birlikte iftar açtı. Genel Sekreter Nihat Yıldız ile idari birim yöneticileri de öğrencilerin iftar yemeklerine eşlik etti.

Öğrencilerin Ramazan ayını tebrik eden Rektör Nedim Sözbir; bu mübarek ayın hayırlı ve bereketli olmasını, Düzce Üniversitesi'ndeki huzuru artırmasını, mensuplar arasındaki birlik ve beraberliği güçlendirmesini temenni ederek Düzce Üniversitesi öğrencilerine eğitim hayatlarında başarılar diledi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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