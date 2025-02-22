Düzce Üniversitesi Öğrencisi İklim Elçileri Eğitimi İçin Antalya'da

Düzce Üniversitesi İklim Elçisi Mühendislik Fakültesi öğrencisi Ömer Berat Otlu, İklim Değişikliği Başkanlığı tarafından yürütülen "İklim Elçileri Hareketi" kapsamında Antalya'da düzenlenen eğitim kampına katılım sağladı.

Dört gün süresince Türkiye'nin iklim değişikliğiyle mücadele ve uyum sürecinde gençlerin aktif katılımını sağlayan eğitim kampında, iklim değişikliği konusunda farkındalık oluşturmak, sürdürülebilir çözümler üretmek ve gençlerin bu alandaki karar alma süreçlerine katılımını sağlamak açısından önemli bir adım atıldı.

İklim Elçileri Platformu hakkında bilgilendirmelerin de yapıldığı eğitim kampında, "İklim Değişikliği ve Türkiye" konulu panel düzenlenerek iklim değişikliğine dair güncel gelişmeler paylaşıldı. Kapasite geliştirme eğitimleri ile iklim değişikliğinin bilimsel temelleri, uyum politikaları, müzakereler, karbon fiyatlandırma ve yeşil finansman konularının ele alındığı eğitim kampında, iklim değişikliğiyle mücadelede kapasite artırmaya yönelik eğitimlerin yanı sıra iklim değişikliğiyle mücadelede kapasite artırmaya yönelik eğitimler, grup çalışmaları ve çeşitli etkinlikler de düzenlendi.

Yapılan seçimler doğrultusunda Ömer Berat Otlu çeşitli çalışma komitelerine seçilirken, Düzce Üniversitesi Sürdürülebilirlik ve İklim Değişikliği Koordinatör Yardımcısı Arş. Gör. Özcan Akın, Düzce Üniversitesi'nin 2024 yılı içerisinde sürdürülebilirlik ve iklim değişikliği konularında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na düzenli raporlama yapan 24 üniversiteden biri olma başarısını gösterdiğini ve bu başarıyı bu sene de devam ettirmek istediklerini ifade etti.

Düzce Üniversitesi Sürdürülebilirlik ve İklim Değişikliği Koordinatörü Doç. Dr. Yaşar Selman Gültekin ise Düzce Üniversitesi'nin; Sürdürülebilirlik Politikaları ve İklim Değişikliği Eylem Planı (2024-2030) çerçevesinde, yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeyde sürdürülebilirlik ve iklim değişikliği çalışmalarına aktif olarak katılmaya devam edeceğini belirtti. - DÜZCE