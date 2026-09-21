Düzce Üniversitesi öğrencileri Bursa Gastronomi Festivali'nde gümüş madalya kazandı.

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DÜZCE(İHA) – Düzce Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğrencileri, 5. Bursa Gastronomi Festivali'ndeki üniversiteler arası yıldızlar takımı kapalı kutu yarışmasında ikinci olarak gümüş madalyanın sahibi oldu.

Düzce Üniversitesi Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğrencileri Irmak Uğur ve Hazal Ateş, 5. Bursa Gastronomi Festivali kapsamında düzenlenen Üniversiteler Arası Yıldızlar Takımı Kapalı Kutu Yarışması'nda ikinci olarak gümüş madalya kazandı. "Fetheden Lezzetler" temasıyla gerçekleştirilen festival kapsamında düzenlenen yarışmada, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü son sınıf öğrencileri Irmak Uğur ve Hazal Ateş, mutfaktaki bilgi ve becerilerini sergileyerek başarılı bir performans ortaya koydu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı