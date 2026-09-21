Haberler

Düzce Üniversitesi öğrencileri Bursa Gastronomi Festivali'nde gümüş madalya kazandı.

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Düzce Üniversitesi öğrencileri Bursa Gastronomi Festivali'nde gümüş madalya kazandı.
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Düzce Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğrencileri, 5. Bursa Gastronomi Festivali'ndeki üniversiteler arası yıldızlar takımı kapalı kutu yarışmasında ikinci oldu. Öğrenciler bu dereceyle gümüş madalya kazandı.

DÜZCE(İHA) – Düzce Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğrencileri, 5. Bursa Gastronomi Festivali'ndeki üniversiteler arası yıldızlar takımı kapalı kutu yarışmasında ikinci olarak gümüş madalyanın sahibi oldu.

Düzce Üniversitesi Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğrencileri Irmak Uğur ve Hazal Ateş, 5. Bursa Gastronomi Festivali kapsamında düzenlenen Üniversiteler Arası Yıldızlar Takımı Kapalı Kutu Yarışması'nda ikinci olarak gümüş madalya kazandı. "Fetheden Lezzetler" temasıyla gerçekleştirilen festival kapsamında düzenlenen yarışmada, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü son sınıf öğrencileri Irmak Uğur ve Hazal Ateş, mutfaktaki bilgi ve becerilerini sergileyerek başarılı bir performans ortaya koydu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Berlin'de seçimi kazanan Elif Eralp 'Jin, jiyan, azadi' sloganıyla halay çekti

Berlin'de seçimi kazanan Elif Eralp'ten dikkat çeken kutlama
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Türkiye'de 16 milyon kişide migren var! Dünya Sağlık Örgütü'nün listesinde ilk 3 sırada

Toplumun yüzde 16'sında var! Engellilik listesinde ilk 3'te
Bartın Amasra'da kazada yaralanan 3 aylık bebek annesinden 4 gün sonra hayatını kaybetti

Öğretmen anne ölmüştü! 3 aylık bebeğinden de acı haber geldi
Amedspor'un koreografisinde ne yazıyor? İşte o cümlenin anlamı

Amedspor'un koreografisinde ne yazıyor? İşte o cümlenin anlamı

Boşanma aşamasındaki eşi tarafından öldürülen kadının son paylaşımları yürek burktu

Eşi tarafından öldürülmeden 2 saat önce bu sözleri paylaşmış!
Tahran'da gökyüzüne bakan bir daha baktı! 50 yıl sonra aynı gizem

50 yıl sonra yeniden göründü! Gizemli cisim vatandaşları tedirgin etti
Suriye'de korkutan gece! Mühimmat deposunda art arda patlamalar

Görüntü Türkiye'nin yanı başından! Gökyüzü bir anda alev topuna döndü
Usulsüz vatandaşlık soruşturmasında ikinci dalga: 72 kişi gözaltında, 30 şirkete kayyum atandı

Nefes kesen operasyon! Çok sayıda taşınmaza ve 30 şirkete el kondu