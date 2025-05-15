Düzce Üniversitesi'ne Kurumsal Akreditasyon Belgesi Takdim Edildi

Yükseköğretim Kalite Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ümit Kocabıçak, "Ölçemediğiniz hiçbir şeyi kontrol edemezsiniz, kontrol edemediğiniz hiçbir şeyi yönetemezsiniz" dedi.

Yükseköğretim Kalite Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ümit Kocabıçak, Düzce Üniversitesi tarafından düzenlenen 'Yükseköğretimde Kalite Güvence Sistemleri ve Akreditasyonlarının Önemi' başlıklı konferansta Düzce Üniversitesi mensuplarıyla bir araya geldi. Cumhuriyet Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Rektör Nedim Sözbir, günümüzün rekabetçi yükseköğretim dünyasında kalite güvencesi ve akreditasyon süreçlerinin, kurumsal gelişim başta olmak üzere birçok faydası olduğunu dile getirdi. Kalite kültürünü kurumsal hale getirmek istediklerini belirten Sözbir, bu sürece katkılarından dolayı akademik ve idari birim yöneticilerine teşekkür etti. Kalite süreçlerinde büyük hamle gerçekleştiren Düzce Üniversitesi'nin, 2 yıllık kurumsal akreditasyon belgesi almaya hak kazandığına dikkat çeken Sözbir, desteklerinden dolayı Yükseköğretim Kalite Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ümit Kocabıçak'a şükranlarını sundu.

Prof. Dr. Ümit Kocabıçak, kurumsal akreditasyon sürecinde 208 üniversiteyi yakın takip ettiklerine işaret ederek Düzce Üniversitesi'nin bu alanda yaptığı başarılı çalışmalarla bu belgeyi hak ettiğinin altını çizdi.

Dünya ve Türkiye'de yükseköğretim alanındaki gelişmelerden söz eden Kocabıçak, Covid-19, doğal afetler, eğitim teknolojilerindeki gelişmeler, yapay zeka ve dijitalleşme gibi faktörlerden yükseköğretim kurumlarının da etkilendiğini ifade etti. Yapay zeka veri bilimi ve siber güvenlik alanlarına odaklanan yenilikçi müfredatlar geliştirmenin önemini vurgulayan Kocabıçak, Yükseköğretim Kalite Kurulu olarak kalite güvence sistemlerinin geliştirilmesi, eksikliklerin giderilmesi ve belgelendirme anlamında yükseköğretim kurumlarına destek olduklarını sözlerine ekledi.

Kalite güvencesinin önemi, kurumsal akreditasyon ve program akreditasyonu konusunda da bilgi deneyimlerini paylaşan Kocabıçak, Yükseköğretim Kalite Kurulu'nun uluslararası akreditasyon yetkinliğine ulaştığını da belirtti.

Kalite süreçlerinde sürdürülebilirlir ve yaygınlaştırmanın olmazsa olmaz olduğunu söyleyen Kocabıçak, "Ölçemediğiniz hiçbir şeyi kontrol edemezsiniz, kontrol edemediğiniz hiçbir şeyi yönetemezsiniz" sözüyle konuşmasını noktaladı.

Programın sonunda Yükseköğretim Kalite Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ümit Kocabıçak tarafından Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir'e Kurumsal Akreditasyon Belgesi takdim edildi. - DÜZCE