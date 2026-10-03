Düzce Üniversitesi'nden Dr. Hasan Kara, TEKNOFEST Doktora Bilim Ödülü'nde üçüncü oldu

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TÜBA-TEKNOFEST Doktora Bilim Ödülleri programı kapsamında Düzce Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü'nden Dr. Öğr. Üyesi Hasan Kara, Temel Bilimler alanında üçüncülük ödülüne layık görüldü.

Fen ve Mühendislik Bilimleri, Sağlık ve Yaşam Bilimleri, Sosyal ve Beşeri Bilimler ile Temel Bilimler alanlarında düzenlenen TÜBA-TEKNOFEST Doktora Bilim Ödülleri açıklandı. Düzce Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü'nden Dr. Öğretim Üyesi Hasan Kara, Temel Bilimler alanında "Aralık Değerli Fonksiyonlar İçin Genelleştirilmiş Hermite-Hadamard Eşitsizlikleri" adlı Matematik anabilim dalındaki teziyle üçüncü olmayı başardı.

Ödüller, Şanlıurfa'da düzenlenen TEKNOFEST etkinliğinde sahiplerine takdim edildi. Hasan Kara, ödülünü Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ve TÜBA Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker'den alarak Düzce Üniversitesi adına büyük bir başarıya imza attı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı