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Düzce Üniversitesi'nde Yöresel Lezzetler Günü Kutlandı

Düzce Üniversitesi'nde Yöresel Lezzetler Günü Kutlandı
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Düzce Üniversitesi yemekhanelerinde her hafta yöresel lezzetler sunuluyor. Bu hafta Düzce Köftesi, Kesme Erişteli Yeşil Mercimekli Çorba, Kasaba Pilavı ve Kabak Tatlısı menüye eklendi. Rektör Prof. Dr. Nedim Sözbir, mensupları yöresel tatları tatmaya davet etti.

Düzce Üniversitesi yemekhanelerinde, üniversite mensuplarına sunulan yemek menüleri, her hafta belirlenen günlerde ülkemizin yöresel lezzetleriyle zenginleştiriliyor.

Bu hafta Düzce'nin coğrafi işaretli yemeği Düzce Köftesi ile Kesme Erişteli Yeşil Mercimekli Çorba, Kasaba Pilavı ve Kabak Tatlısı yemek menüsüne eklenerek Düzce Günü adı altında mensuplara sunuldu. Düzce Üniversitesi yemekhanelerinde, mensupların geleneksel tatları daha yakından tanımalarını sağlamak amacıyla başlatılan uygulama ile yemekler daha keyifli hale geliyor.

Düzce Üniversitesi Yemekhanesi Karavana'yı ziyaret eden Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir, tüm mensupları ülkemizin farklı yöresel lezzetlerini tatmaya davet etti. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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