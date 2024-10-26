Düzce Üniversitesi'nde 'Turizmde Yetenek Avcılığı' Konferansı Düzenlendi

DÜZCE(İHA) – Düzce Üniversitesi Akçakoca Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu tarafından sektör üniversite buluşması kapsamında sekizincisi düzenlenen 'Turizmde Yetenek Avcılığı' başlıklı konferans gerçekleştirildi.

Akçakoca Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu Konferans Salonunda ki etkinliğe Yüksekokul Müdürü Prof. Dr. Muammer Mesci, bölüm başkanları, akademisyenler ve öğrenciler katılım gösterdi.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Turizm İşletmeciliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Orhan Batman'ın konuşmacı olarak yer aldığı etkinlikte yeteneklerin keşfedilmesi temasında söyleşi gerçekleştirildi. Yeteneklerin fark edilmesinin ve bu yetenekleri etkili bir şekilde kullanmanın önemine dikkat çeken Orhan Batman, yeteneklerin keşfinin yalnızca bireysel gelişim için değil, turizm sektörünün sürdürülebilir başarısı için de kritik bir unsur olduğunu belirtti.

Yetenek avcılığının; sektördeki değişimlere uyum sağlama, rekabet avantajı elde etme ve yenilikçi çözümler üretme noktasında işletmeler için vazgeçilmez bir strateji olduğuna vurgu yapan Prof. Dr. Batman konuşmasında, "Bir kişinin kendi yeteneklerinin farkına varmasının, profesyonel hayatında atacağı adımları daha bilinçli ve sağlam bir şekilde atmasına imkan tanır. Turizm sektöründe başarılı olmak, sadece teorik bilgiyle değil, doğru yeteneklerin doğru alanlarda kullanılmasıyla mümkündür" ifadelerini kullandı.

Etkinlik, Prof. Dr. Muammer Mesci'nin davetli konuşmacı Prof. Dr. Orhan Batman'a teşekkür belgesi takdim etmesiyle sona erdi. - DÜZCE