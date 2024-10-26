Üye Girişi
Haberler

Düzce Üniversitesi'nde 'Turizmde Yetenek Avcılığı' Konferansı Düzenlendi

Düzce Üniversitesi'nde 'Turizmde Yetenek Avcılığı' Konferansı Düzenlendi
Haberler
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Düzce Üniversitesi Akçakoca Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu, 'Turizmde Yetenek Avcılığı' konulu konferans düzenleyerek sektördeki yeteneklerin keşfi ve kullanımı üzerine önemli vurgularda bulundu. Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi'nin bölüm başkanının katıldığı etkinlikte, yetenek avcılığının turizmdeki önemi ele alındı.

DÜZCE(İHA) – Düzce Üniversitesi Akçakoca Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu tarafından sektör üniversite buluşması kapsamında sekizincisi düzenlenen 'Turizmde Yetenek Avcılığı' başlıklı konferans gerçekleştirildi.

Akçakoca Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu Konferans Salonunda ki etkinliğe Yüksekokul Müdürü Prof. Dr. Muammer Mesci, bölüm başkanları, akademisyenler ve öğrenciler katılım gösterdi.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Turizm İşletmeciliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Orhan Batman'ın konuşmacı olarak yer aldığı etkinlikte yeteneklerin keşfedilmesi temasında söyleşi gerçekleştirildi. Yeteneklerin fark edilmesinin ve bu yetenekleri etkili bir şekilde kullanmanın önemine dikkat çeken Orhan Batman, yeteneklerin keşfinin yalnızca bireysel gelişim için değil, turizm sektörünün sürdürülebilir başarısı için de kritik bir unsur olduğunu belirtti.

Yetenek avcılığının; sektördeki değişimlere uyum sağlama, rekabet avantajı elde etme ve yenilikçi çözümler üretme noktasında işletmeler için vazgeçilmez bir strateji olduğuna vurgu yapan Prof. Dr. Batman konuşmasında, "Bir kişinin kendi yeteneklerinin farkına varmasının, profesyonel hayatında atacağı adımları daha bilinçli ve sağlam bir şekilde atmasına imkan tanır. Turizm sektöründe başarılı olmak, sadece teorik bilgiyle değil, doğru yeteneklerin doğru alanlarda kullanılmasıyla mümkündür" ifadelerini kullandı.

Etkinlik, Prof. Dr. Muammer Mesci'nin davetli konuşmacı Prof. Dr. Orhan Batman'a teşekkür belgesi takdim etmesiyle sona erdi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Düzce Üniversitesi Konferans Akçakoca Sakarya Turizm Eğitim Yerel

İsrail, İran ve Suriye'yi vurdu! Askeri tesisler hedef alındı

İsrail'den misilleme! 2 ülke füzelerle vuruldu

 75 liraya mal ettikleri sucuğu vatandaşa 250 TL'ye sattılar

Sahtekarlar sınır tanımıyor! 75 TL'ye mal edip vatandaşa 250 TL'ye sattılar

 Sarı kodlu uyarı yapıldı, kara kış fena geliyor

Kara kış bu kez fena geliyor
Adnan Oktar'ın dudak uçuklatan serveti devlete geçti

Bütün serveti devlete geçti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Manisa elektrik kesintisi! 26-27 Ekim Yunusemre, Akhisar, Turgutlu elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İstanbul elektrik kesintisi! 26-27 Ekim Esenyurt, Küçükçekmece, Pendik, Avcılar elektrik kesintisi ne zaman gelecek? 26-27 Ekim Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Selçuklu, Karatay, Meram elektrik kesintisi ne zaman bitecek? MasterChef Katmer tarifi! En güzel Katmer tarifi! Katmer tarifi nasıl yapılır? Katmer için malzeme İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 26-27 Ekim Buca, Karabağlar, Bornova elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Adana elektrik kesintisi! 26-27 Ekim Seyhan, Yüreğir, Çukurova elektrik kesintisi ne zaman biter? Bursa elektrik kesintisi! 26-27 Ekim Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Ömer Aksu kimdir? MasterChef Katmerci Ömer Aksu kimdir? Ankara elektrik kesintisi! 26-27 Ekim Çankaya, Keçiören, Yenimahalle elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Erman Toroğlu Ahmet Çakar barıştı mı? Antalya elektrik kesintisi! 26-27 Ekim Kepez, Muratpaşa, Alanya elektrik kesintisi ne zaman bitecek?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.