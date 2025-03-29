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Düzce Üniversitesi'nde Sektör-Öğrenci Buluşması Gerçekleşti

Düzce Üniversitesi'nde Sektör-Öğrenci Buluşması Gerçekleşti
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Düzce Üniversitesi Ziraat Fakültesi, öğrencileri tarım sektörünün temsilcileriyle buluşturduğu etkinliklerin üçüncüsünü düzenledi. Programda Ziraat Yüksek Mühendisi Gökhan Baştuğ, tarım sektöründeki gelişmeler ve kariyer fırsatları hakkında bilgi verdi.

Düzce Üniversitesi Ziraat Fakültesi tarafından öğrencilerin tarım sektörünün önde gelen temsilcileriyle bir araya gelmesini sağlamak amacıyla düzenlenen "Sektör-Öğrenci Buluşması" etkinliklerinin 3.sü gerçekleştirildi.

Sağlık Bilimleri Konferans Salonu'nda Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölüm Başkanı Prof. Dr. İsmet Yıldırım'ın yönetiminde gerçekleşen programda; Zirai Mücadele İlaçları Üreticileri Derneği (ZİMİD) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ziraat Yüksek Mühendisi Gökhan Baştuğ konuşmacı olarak yer aldı.

Öğrencilerin teorik bilgilerini pratik deneyimlerle pekiştirmelerine imkan tanıyan ve iş dünyası ile güçlü bağlar kurmalarını destekleyen Sektör-Öğrenci Buluşmalarına konuşmacı olarak katılım sağlayan Ziraat Yüksek Mühendisi Gökhan Baştuğ, tarım sektöründeki güncel gelişmeler, kariyer fırsatları ve sürdürülebilir tarım uygulamalarını ele aldı.

Sektördeki işleyiş, farklı bölgelerde yürütülen çalışmalar ve mesleki deneyimleri hakkında öğrencilerle bilgi paylaşımında bulunan Baştuğ programın soru-cevap bölümünde öğrencilerin, merak ettikleri konular hakkında fikir alışverişinde bulundu. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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