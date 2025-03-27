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Düzce Üniversitesi'nde Ruanda Büyükelçisi Ziyareti

Düzce Üniversitesi'nde Ruanda Büyükelçisi Ziyareti
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Düzce Üniversitesi, Ruanda Büyükelçisi Charles Kayonga ve Ticaret Ataşesi Lucas Murenzi'yi ağırlayarak iki ülke arasındaki akademik ve ticari iş birliği fırsatlarını ele aldı. Ziyaret kapsamında Düzce Teknopark'ı gezen heyet, üniversitenin bilimsel çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Düzce Üniversitesi, uluslararası iş birliklerini geliştirme vizyonu çerçevesinde önemli bir diplomatik ziyarete ev sahipliği yaptı. Ruanda Büyükelçisi Charles Kayonga ve Ticaret Ataşesi Lucas Murenzi, Düzce Üniversitesi'ne gelerek Rektör Prof. Dr. Nedim Sözbir'i makamında ziyaret etti.

İki ülke arasındaki akademik ve ticari iş birliği fırsatlarının ele alındığı, Düzce Üniversitesi'nin bilimsel ve teknolojik çalışmaları hakkında bilgilendirmelerin yapıldığı ziyarette konuk heyet Düzce Teknopark'ı da gezdi. Teknopark bünyesinde yürütülen projeler hakkında detaylı bir sunum gerçekleştiren Teknopark Uluslararası İş Birlikleri Koordinatörü Öğr. Gör. Dr. İbrahim Gündüz, teknoparkın kuruluş amaçları, bölgesel ve uluslararası iş birliği içerisinde olduğu kurum ve kuruluşlar ile ilgili bilgiler aktardı. Teknoparkın fiziksel altyapısı, sunduğu imkanlar ve girişimcilere sağlanan desteklerinde paylaşıldığı programda, iki ülke arasındaki iş birlikleri konuşuldu.

Akademik ve teknolojik iş birliklerinin geliştirilmesi konusunda karşılıklı iyi niyet temennileri dile getirildiği ziyaret programı, Düzce Üniversitesi'nin küresel ölçekteki akademik ve teknolojik etkileşimlerini artırma yönündeki kararlılığına bir kez daha zemin hazırladı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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