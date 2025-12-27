Fakülte öğrencileri, Peygamber Efendimizi anlattı: 'Peygamber sevgisi ailede bir kimlik inşası'

Düzce Üniversitesi İlahiyat Fakültesi ile Kariyer Geliştirme ve Mezun İzleme Uygulama Araştırma Merkezi iş birliğinde düzenlenen "Rahmet Elçisi Olarak Peygamber Efendimiz" başlıklı öğrenci panel gerçekleştirildi.

İstiklal Konferans Salonu'ndaki programa, Düzce Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Ertuğrul, Dekan Yardımcıları Doç. Dr. Emine Gümüş Böke, Doç. Dr. Selami Yalçın ile akademik personel ve öğrenciler katıldı. Programda, Hz. Peygamber'in evrensel rahmet mesajının günümüz dünyasındaki yansımaları, fakülte öğrencilerinin sunumlarıyla farklı perspektiflerden ele alındı.

Hafız Abdüsselam Karakoç tarafından okunan Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan panelin yönetimini üstlenen Arş. Gör. Dr. Muhammed Sadık Özbek, açılış konuşmasında nebevi mesajın her çağa hitap eden evrensel niteliğine değindi. Özbek, panelist öğrencilerin büyük bir emekle hazırlandığını belirterek, teknoloji çağında rahmet dilini yeniden hatırlamanın öneminin altını çizdi.

Panelde ilk olarak söz alan Düzce Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğrencilerinden Elif Demir, modern insanın yorgunluğunu merhamet eksikliğiyle ilişkilendirerek Peygamber Efendimizin hayatındaki ince düşünce örneklerinden bahsetti. Merhametin sadece bir acıma hissi değil, bir başkasının yükünü hafifletme çabası olduğunun altını çizen Demir, nebevi ahlakın yorgun gönüllere şifa olacağını vurguladı.

Fakülte öğrencilerinden Berivan Çanguz konuşmasında, mevlit geleneğinin köklü tarihinden ve bu geleneğin aile hayatındaki dönüştürücü gücünden bahsetti. Peygamber sevgisinin ailede bir kimlik inşası olduğunu belirten Çanguz, ebeveynlerin çocuklarına karşı sergilediği sabır ve nezaketin, en etkili sevgi dili olduğunun altını çizdi.

Fakülte öğrencilerinden Zeynep Gökçe, modernleşme ile beraber gelen kentleşmenin insanları duygusal olarak nasıl yalnızlaştırdığına değindi. Ecdadımız Osmanlı'nın doğadaki canlılar için kurduğu merhamet vakıflarından örnekler veren Gökçe, kaybolan merhamet hissinin ancak nebevi bir bakış açısıyla yeniden kazanılabileceğinden bahsetti.

Son olarak söz alan Fakülte öğrencisi Umut Gürgen ise Nebevi rahmetin dijital mecralara nasıl taşınabileceği konusunu ele aldı. Sosyal medyadaki bilgi kirliliği ve zorbalık kültürüne karşı dikkatli olunması gerektiğini belirten Gürgen, dijital dünyada dahi olsa Müslüman nezaketinden ve doğruluğundan ödün verilmemesi gerektiğinin altını çizdi.

Sunumların ardından soru-cevap bölümüyle devam eden panelde, öğrenciler merak ettikleri konuları panelist arkadaşlarına sorma fırsatı buldu.

Programın sonunda, katkılarından dolayı öğrenci konuşmacılara teşekkür belgeleri takdim edildi. - DÜZCE