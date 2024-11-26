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Düzce Üniversitesi'nde Lezzet Yolculuğu Etkinliği Düzenlendi

Düzce Üniversitesi'nde Lezzet Yolculuğu Etkinliği Düzenlendi
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Düzce Üniversitesi Akçakoca Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğrencileri, uzman şeflerin katılımıyla gerçekleştirilen 'Lezzet Yolculuğu: Baklava ve Çikolatanın Sanatı' etkinliğinde baklava ve çikolatanın yapımını öğrendi.

Düzce Üniversitesi Akçakoca Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğrencileri, "Lezzet Yolculuğu: Baklava ve Çikolatanın Sanatı" başlıklı etkinlikte, alanında uzman şeflerin bilgi ve deneyimlerinden faydalanma fırsatı buldu.

Etkinlik, Öğretim Görevlisi Atıf Akkil'in dersi kapsamında düzenlendi ve yoğun ilgi gördü. Etkinliğe; Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir, Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Kütük, YüksekokulYönetimi ile Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğretim üyeleri ve öğrencileri katıldı. Etkinliğin ilk bölümünde, Şef Mahmut Okutucu, baklava ve çikolatanın tarihine ışık tuttu. Yiyeceklerin geçmişten günümüze uzanan hikayelerini paylaşan Okutucu, bu lezzetlerin kültürler üzerindeki etkisini ve nasıl birer sanat formuna dönüştüklerini anlattı. Ardından Şef Paşa Eroğlu, geleneksel Türk tatlısı midye baklava ve klasik cevizli baklavanın yapımını uygulamalı olarak gösterdi. Eroğlu, baklava hamurunun açılmasından, şerbetin hazırlanmasına kadar tüm aşamaları detaylı şekilde anlatarak öğrencilerin sorularını yanıtladı.

Etkinliğin son bölümünde ise Şef Sami Turan ve Şef Ahmet Kalay tarafından gerçekleştirilen workshopta, katılımcılar "Dubai çikolatası" ve "Beyoğlu çikolatası" yapımını uygulamalı olarak öğrendi. Şeflerin teknik detaylar ve püf noktalarını paylaştığı bu bölüm, öğrencilere interaktif bir deneyim sundu.

Ders kapsamında gerçekleştirilen bu etkinlik, Düzce Üniversitesi öğrencilerine yalnızca teorik bilgi değil, pratik deneyim kazandırarak kariyer yolculuklarında önemli bir adım atmalarını sağladı. Öğrenciler, etkinlik sonunda şeflerle hatıra fotoğrafı çektirdiler. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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