Düzce Üniversitesi'nde Koruyucu Aile Hizmeti Programı Düzenlendi

Düzce Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü uzmanları, Düzce Üniversitesi öğrencilerine koruyucu aile hizmeti, evlilik kredisi ve sosyal destek projeleri hakkında bilgi vererek toplumsal farkındalığı artırmayı amaçlayan bir konferans düzenledi.

DÜZCE(İHA) – Düzce Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü uzmanları Düzce Üniversitesi öğrencilerine koruyucu aile hizmeti, evlilik kredisi, evlenecek gençlerin desteklenmesi projesi ve doğum yardımı uygulamaları hakkında bilgiler verdi.

Düzce Üniversitesi Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından toplumsal farkındalığı artırmak amacıyla düzenlenen "Koruyucu Aile Hizmeti" adlı program gerçekleştirildi.

Cumhuriyet Konferans Salonu'nda; Düzce Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Uzmanları Beyza Doğanyiğit ve Ayşe İşler'in konuşmacı olarak yer aldığı konferans, Düzce Üniversitesi öğrenci ve akademisyenlerinin yoğun katılımıyla gerçekleştirildi.

Programın ilk konuşmacısı Beyza Doğanyiğit, Türkiye'de koruyucu aile hizmetinin nasıl yürütüldüğünü ve evlat edinme süreçlerini ele aldı. Gönüllü aile, koruyucu aile ve evlat edinme kavramları arasındaki farkları açıklayan Doğanyiğit, 2025 yılının "Aile Yılı" ilan edilmesi kapsamında bu alanda yürütülen çalışmalardan da bahsetti. Koruyucu aile hizmetinin çocukların sağlıklı gelişimi ve toplumsal dayanışmanın güçlenmesi açısından taşıdığı öneme dikkat çekerek, kimlerin koruyucu aile olabileceği, başvuru süreçleri ve farklı koruyucu aile modelleri hakkında kapsamlı bilgiler paylaştı.

Programın diğer konuşmacısı Ayşe İşler ise, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yürütülen sosyal destek projelerini tanıttı. Evlilik kredisi, evlenecek gençlerin desteklenmesi projesi ve doğum yardımı uygulamaları hakkında bilgiler veren İşler, bu projelerin aile kurumunun güçlenmesine ve bireylerin sosyal refahına katkı sunduğunu ifade etti.

Sunumların sonrasında gerçekleştirilen soru-cevap bölümünde katılımcılar, yönelttikleri sorularla konuya dair merak ettikleri detayları öğrenme fırsatı buldu.

Program, Düzce Üniversitesi Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Şule Çeviker Ay ile Düzce Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Necmettin Cengiz tarafından davetli konuşmacılara teşekkür belgesi takdim edilmesinin ardından sona erdi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
