Düzce Üniversitesi'nde Kariyer Geliştirme Etkinliği Yoğun İlgi Gördü

Düzce Üniversitesi Kariyer Geliştirme ve Mezun İzleme Uygulama Araştırma Merkezi tarafından öğrencilerin kariyer planlamasına rehberlik etmek amacıyla düzenlenen "Kariyerime Nasıl Hazırlanırım?" etkinliği, yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Kariyer planlamasının temel unsurları, profesyonel ağ kurmanın önemi, iş dünyasındaki değişimlere uyum ve etkili özgeçmiş hazırlama tekniklerinin ele alındığı programda; konuşmacı olarak yer alan Kariyer Geliştirme ve Mezun İzleme Uygulama Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Senem Çolak Yazıcı, etkili bir özgeçmişin iş başvurularındaki belirleyici rolünü vurgularken, kariyer planlamasının yalnızca iş bulmaktan ibaret olmadığını, uzun vadeli hedefler belirlemenin ve stratejik adımlar atmanın gerekliliğini ifade etti.

Profesyonel ağ kurmanın iş fırsatlarını artırdığını ve kişisel gelişime katkı sağladığını belirten Yazıcı, iş dünyasında etkili bir yer edinmenin ipuçlarını katılımcılarla paylaştı. Özgeçmiş hazırlama süreçlerini de ele alan Dr. Yazıcı, özgeçmişin profesyonel kimliği yansıtan en önemli belgelerden biri olduğunu belirterek, işverenlerin özgeçmişleri ortalama altı saniyede değerlendirdiğine dikkat çekti. Katılımcılara, özgeçmiş türleri, doğru format seçimi ve dikkat edilmesi gereken unsurlar hakkında bilgiler sunan Merkez Müdürümüz, iş arama motorlarının etkin kullanımına da değindi.

Program kapsamında; kariyer planlamalarında dijital araçlardan en iyi şekilde nasıl faydalanabileceklerini öğrenme fırsatı bulan katılımcılara, dijital platformlarda nasıl daha görünür olunabileceği ve iş ilanlarını filtreleme teknikleri anlatıldı.

Katılımcılara kariyer planlaması konusunda yeni bakış açıları kazandıran etkinlik, interaktif tartışmalar ve soru-cevap bölümleriyle zenginleştirildi. - DÜZCE