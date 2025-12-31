Haberler

Görmezden gelinen çığlık

Güncelleme:
Düzce Üniversitesi Gençler Merak Ediyor topluluğu tarafından Gazze'de yaşanan insani dramlara dikkat çekmek amacıyla düzenlenen konferans, uluslararası ilişkiler ve Ortadoğu dengeleri bakımından kapsamlı bir şekilde ele alındı. Etkinlik, yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Düzce Üniversitesi öğrenci topluluklarından Gençler Merak Ediyor Topluluğu tarafından Gazze'de yaşananlara dikkat çekmek, toplumsal duyarlılığı artırmak ve farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen "Gazze: Görmezden Gelinen Çığlık" başlıklı konferans–söyleşi programı, öğrencilerin yoğun katılımı ile Akçakoca Bey Siyasal Bilgiler Fakültesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

İstiklal Marşı'nın okunması ve Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda Gazze'de yaşanan insani dramı farklı boyutlarıyla ele alındı. Programa konuşmacı olarak katılan Akçakoca Bey Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Celil Bozkurt, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümümüz Dr. Öğr. Üyesi Basma Almisshal, Uluslararası İlişkiler ve Ortadoğu Uzmanı Dr. Cemal Kazak ve Manevi Danışman Sercan Kalaycı, Gazze meselesini; uluslararası ilişkiler, siyasal süreçler, Ortadoğu dengeleri ile insani ve manevi boyutları çerçevesinde kapsamlı şekilde ele aldı.

Katılımcıların ilgiyle takip ettiği değerlendirmeler ve etkileşimli paylaşımlarla gerçekleştirilen program, Düzce Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekan Yardımcısı ve Gençler Merak Ediyor Topluluğu Akademik Danışmanı Dr. Öğr. Üyesi Arif Güngör tarafından konuşmacılara teşekkür belgesi takdimi ile sona erdi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
500

