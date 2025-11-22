Haberler

Düzce Üniversitesi, Dünyada 401-500 Bandında Yer Aldı

Güncelleme:
Times Higher Education (THE) tarafından açıklanan Interdisciplinary Science Rankings 2026'da Düzce Üniversitesi, dünyada 911 üniversite arasında 401-500 bandında yer aldı ve Türkiye'de 34. sırayı elde etti.

Times Higher Education (THE) tarafından hazırlanan Interdisciplinary Science Rankings 2026 sonuçları açıklandı.

Düzce Üniversitesi, dünyada 911 üniversite arasında 401-500 bandında yer alma başarısı gösterdi. Türkiye'den 82 üniversitenin katıldığı sıralamada, Düzce Üniversitesi 34. sırada yer alırken, devlet üniversiteleri arasında 23, 2000 yılından sonra kurulan devlet üniversiteleri arasında ise 6. sıra ile gelecek adına umut verdi.

Disiplinlerarası bilim sıralamalarında da genel puanını yükselten Düzce Üniversitesi, küresel ve ulusal çapta akademik başarı adına bilimsel çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
