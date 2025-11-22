Düzce Üniversitesi, Dünyada 401-500 Bandında Yer Aldı

Times Higher Education (THE) tarafından hazırlanan Interdisciplinary Science Rankings 2026 sonuçları açıklandı.

Düzce Üniversitesi, dünyada 911 üniversite arasında 401-500 bandında yer alma başarısı gösterdi. Türkiye'den 82 üniversitenin katıldığı sıralamada, Düzce Üniversitesi 34. sırada yer alırken, devlet üniversiteleri arasında 23, 2000 yılından sonra kurulan devlet üniversiteleri arasında ise 6. sıra ile gelecek adına umut verdi.

Disiplinlerarası bilim sıralamalarında da genel puanını yükselten Düzce Üniversitesi, küresel ve ulusal çapta akademik başarı adına bilimsel çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. - DÜZCE