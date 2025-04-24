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Düzce Üniversitesi, 2025 Asya Üniversite Sıralamaları'nda Öne Çıktı

Düzce Üniversitesi, 2025 Asya Üniversite Sıralamaları'nda Öne Çıktı
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Times Higher Education tarafından açıklanan 2025 Asya Üniversite Sıralamaları'nda Düzce Üniversitesi, Türkiye'de 29. sırada yer alarak devlet üniversiteleri arasında 19. oldu. Düzce Üniversitesi, endüstri ve araştırma kategorilerinde de önemli başarılar elde etti.

Times Higher Education (THE) 2025 Asya Üniversite Sıralamaları'nı (Asia University Rankings) açıkladı. Bu yıl dünya genelinden 1213, Türkiye'den ise 111 üniversitenin değerlendirildiği sıralamada Düzce Üniversitesi, 501-600 bandında yer alma başarısı gösterdi.

Türkiye sıralamasında 29. olan Düzce Üniversitesi, devlet üniversiteleri arasında 19, 2000 yılından sonra kurulan devlet üniversiteleri arasında ise 4. sırada yer aldı.

Alt kategorilerde endüstri kategorisinde Türkiye genelinde 16, 2000 yılından sonra kurulan devlet üniversiteleri arasında ise 2. sırada kendine yer bulan Düzce Üniversitesi, araştırma kategorisinde, Türkiye'de 22, 2000 yılından sonra kurulan devlet üniversiteleri arasında yine 2. sırada, araştırma kalitesi kategorisinde Türkiye genelinde 28, 2000 yılından sonra kurulan devlet üniversiteleri arasında ise 4. sırada yer aldı.

Düzce Üniversitesi, katma değerli bilimsel çalışmaları ve uluslararası başarılarıyla Asya Üniversiteleri arasında da gözde yükseköğretim kurumu olarak adından söz ettirmeye devam ediyor. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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