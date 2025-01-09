Üye Girişi
Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli arasında yeni yılın ilk zirvesi! Masada kritik konular vardı

Yeni yılın ilk zirvesi! Görüşme biter bitmez peş peşe ayrıldılar
Özgür Özel'in büyük sürprizi 'iktidara kırmızı kart' çıktı

Saat verip "Bekleyin" diyen Özel'in sürprizi elindeki kartmış
Bağcılar'ın yeni Belediye Başkanı Yasin Yıldız oldu

İstanbul'un 750 bin nüfusluk ilçesinde belediye başkanı değişti
ABD'deki yangın neden söndürülemiyor? İşte olan biteni en iyi özetleyen görüntü

ABD'deki yangın neden söndürülemiyor? Nedeni bu videoda gizli

Düzce Merkez Sağlıklı Hayat Merkezi, 'Bebek Dostu' Unvanını Kazandı

Düzce Merkez Sağlıklı Hayat Merkezi, 'Bebek Dostu' Unvanını Kazandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Düzce Merkez Sağlıklı Hayat Merkezi, Dünya Sağlık Örgütü'nün sağlık ilkelerine uygun olarak 'Bebek Dostu Sağlıklı Hayat Merkezi' unvanını alarak, annelere ve bebeklere yönelik destek hizmetleri sunmaya devam ediyor.

Düzce Merkez Sağlıklı Hayat Merkezi, Dünya Sağlık Örgütü'nün önerdiği sağlık ilkelerine uygun olarak "Bebek Dostu Sağlıklı Hayat Merkezi" unvanını kazandı.

Dünya Sağlık Örgütü'nün belirlediği kriterler doğrultusunda, bebeklerin doğumdan hemen sonra emzirmeye başlanması, ilk 6 ay sadece anne sütü verilmesi ve 6. aydan sonra uygun besinlerle emzirmenin 2 yaş ve sonrasına kadar devam etmesi hedefleniyor. Düzce Merkez Sağlıklı Hayat Merkezi, bu temel sağlık ilkesini benimseyerek, annelere ve bebeklere yönelik rehberlik, eğitim ve destek hizmetleri sunuyor.

Sağlık Bakanlığı tarafından 1991 yılından bu yana yürütülen "Anne Sütünün Teşviki ve Bebek Dostu Sağlık Kuruluşları Programı" kapsamında, Düzce Merkez Sağlıklı Hayat Merkezi, Bebek Dostu Ulusal Değerlendirme Ekibi tarafından yapılan titiz bir değerlendirme sonucunda "Bebek Dostu Sağlıklı Hayat Merkezi" unvanını kazandı.

Bebek dostu plaketi takdim edildi

Gerçekleştirilen törende, Düzce Merkez Sağlıklı Hayat Merkezi Sorumlu Hekimi Dr. Rabia Nurullazade'ye, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı Uzm. Dr. Emine Bilge Karakaş Erten tarafından Bebek Dostu plaketi takdim edildi. Törende, Düzce İl Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz da, merkezin bu unvanı kazanmasında büyük emeği geçen personellere teşekkür etti.

Dr. Yılmaz, "Düzce Merkez Sağlıklı Hayat Merkezi'mizin, bebek dostu unvanını alması, bu alandaki özverili çalışmaların ve kaliteli hizmet anlayışının bir göstergesidir. Bebeklerin sağlıklı bir şekilde büyümesi için katkı sağlayan tüm çalışanlarımıza teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

ABD'yi cehenneme çeviren yangın Türk ünlüleri de vurdu
img

Türkiye korkusu İsrail'i gece yarısı yatağından kaldırdı
img

Konuşurken hıçkırıklara boğuldu! Bir sözü dikkat çekti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Teröristbaşı Öcalan'ın evlenmek istediği iddiasına DEM Parti'den yanıt

Öcalan'ın evlilik iddiası sonrası art arda açıklamalar
Los Angeles'taki ateş hattının içinde çok sayıda Türk ünlünün mülkü de var

ABD'yi cehenneme çeviren yangın Türk ünlüleri de vurdu
Acun Ilıcalı'dan büyük hamle: Efsane program geri dönüyor!

Efsane program geri dönüyor!
Vatandaşa neler yedirmişler neler! Bakanlık 31 markayı daha ifşa etti

Vatandaşa neler yedirmişler neler! Bakanlık 31 markayı daha ifşa etti
Öldükten sonra ortaya çıktı! Ankaralı Turgut'un hiç bilinmeyen bir çocuğu daha varmış

Ankaralı Turgut'un büyük sırrı! Öldükten sonra ortaya çıktı
Bakan Yerlikaya: Son 1 ayda 52 bin 622 Suriyeli ülkesine döndü

İşte son 1 ayda ülkesine dönen Suriyeli sayısı

Son Dakika Haberleri

KOSKİ Konya su kesintisi! 9-10 Ocak Meram, Ereğli, Akşehir su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Hakkari'de deprem mi oldu 9 Ocak Perşembe? Deprem nerede oldu? SON DAKİKA DEPREMLER! Siyah Kalp CANLI izle! 9 Ocak Perşembe Siyah Kalp 16. bölüm SON BÖLÜM izleme linki var mı? Gaziantep GASKİ su kesintisi! Nizip, İslahiye, Nurdağı 9-10 Ocak GASKİ su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? BUSKİ Bursa su kesintisi! 9-10 Ocak Nilüfer, İnegöl, Gemlik su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? İstanbul İSKİ su kesintisi! 9-10 Ocak Pendik, Ümraniye, Bağcılar su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Hükümet Kadın filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Hükümet Kadın filmi ne zaman, nerede çekildi? ASAT Antalya su kesintisi! Alanya, Manavgat, Konyaaltı 9-10 Ocak Antalya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? ASKİ Ankara su kesintisi! 9-10 Ocak Yenimahalle, Polatlı, Beypazarı su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Özgür Özel ne açıklayacak? Özgür Özel'in sürprizi ne?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.