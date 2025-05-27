Düzce Lezzetler Buluşması'na Yabancı Misafirlerden Tam Not

Düzce'de Türk Mutfağı Haftası çerçevesinde gerçekleştirilen "Düzce Lezzetler Buluşması"na katılan Sırp ve Bulgar vatandaşları yemeklere hayran kaldı.

Düzce Valiliği'nin öncülüğünde Düzce Lezzetleri ve Türk Mutfağı Klasikleri buluşması gerçekleştirildi. Halk oyunları gösterileri ile başlayan buluşmada canlı yemek etkinliği de düzenlendi. Düzce'nin yöresel yemeklerinin yer aldığı stantlarda katılımcılar ikramlarla Düzce lezzetlerini damaklarında yaşarken, Erasmus+ projesi çerçevesinde Düzce'ye gelen yabancı katılımcılar da Düzce'nin yöresel yemeklerini tattı. Slovenya, Kuzey Makedonya, Sırbistan, Bulgaristan ve Türkiye'den gelen katılımcılar gençlik çalışmalarının dijital becerilerini araştırmak üzere geldikleri Düzce'de yemeklere hayran kaldı. Sırbistan'dan Düzce'ye gelerek, yemeklere hayran kaldığını belirten Jelena Petrovic, "Herkes gerçekten sevimli ve misafirperverlik harika. Biz Düzce'yi çok sevdik. Bu güzel doğa ve yemekler gerçekten çok harika. Düzce'de çoğu zaman yemek yiyoruz. Bu çok güzel bir şey. Güzel yemekler ve güzel insanlar" şeklinde konuştu.

"Yemekleri çok beğendim"

Bulgaristan'dan arkadaşları ile birlikte projeye katıldıklarını belirten İva Tonkova, "Yemekleri gerçekten çok beğendim. Etrafta çok farklı tatlar ve yemekler vardı. Sanırım Türkiye ve bazı yiyecekler de çok lezzetliydi. İçeri girip tekrar farklı lezzetler denemek için sabırsızlanıyorum" ifadelerini kullandı.

Bulgaristan'dan gelen bir diğer katılımcı Kril Radev ise, "Yemek, tat ve kokular hayal edin. Bu hayal ettiğiniz şeylerin hepsi bir arada. Onlar içerde ve bir tane daha denemek istiyorum. Düzce'yi gerçekten seviyorum. Çünkü yiyeceklerin belirli bir tadı var. Kesinlikle orijinal yiyeceklerden çok farklı. İnsanlar çok arkadaş canlısı ve çok sıcak davranıyorlar. Misafirperverliğiniz için çok teşekkür ederim. Türkiye harika bir ev sahibi" dedi. - DÜZCE