Düzce İl Milli Eğitim Müdürü Özer, Cumayeri ve Çilimli'de MTSK sınavlarını inceledi

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DÜZCE (İHA) – Düzce İl Milli Eğitim Müdürü Gülşen Özer, Cumayeri ve Çilimli'de düzenlenen Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri (MTSK) sınavlarını yerinde inceleyerek uygulama süreci hakkında bilgi aldı.

Düzce'de sürücü adaylarının ehliyet alabilmek için girdiği MTSK sınavları, İl Milli Eğitim Müdürü Gülşen Özer tarafından yerinde takip edildi. Cumayeri ve Çilimli ilçelerinde gerçekleştirilen sınav alanlarında incelemelerde bulunan Özer, sınavların işleyişi ve uygulama süreci hakkında yetkililerden bilgi aldı. Sınavlarda görev yapan personelle de bir araya gelen Özer, yürütülen çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı