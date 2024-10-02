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Düzce İl Genel Meclisi Ekim Toplantıları Başladı

Düzce İl Genel Meclisi Ekim Toplantıları Başladı
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Düzce'de kış sezonu öncesinde köylere yönelik projelerin değerlendirildiği İl Genel Meclisi Ekim ayı toplantıları başladı. Meclis Başkanı Fazlı Koç'un başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda köylerin sorunları ve yol bakım çalışmaları ele alındı.

DÜZCE (İHA) – Düzce'de köylere yapılacak çalışmaların değerlendirildiği İl Genel Meclisi Ekim ayı toplantıları başladı.

Düzce'de kış sezonu öncesinde köylere yapılacak çalışmalar ve projeler için İl Genel Meclisi'nde görüşmeler gerçekleştirilmeye başlandı. Bu çerçevede her ay düzenli olarak toplanan İl Genel Meclisi'nin Ekim ayı ilk toplantısı gerçekleştirildi. Meclis Başkanı Fazlı Koç'un başkanlığında gerçekleştirilen toplantı da yapılması planlanan çalışmalar ele alındı. Bazı gündem maddeleri komisyonlara havale edilirken, bazı maddeler ise karara bağlandı. Köylerin sorunlarının kısa süre içerisinde giderilmesi ile ilgili kararlar alınırken, kış sezonu öncesinde yolları bozuk olan köy yollarında da yamalama çalışmalarının hızlandırılması görüşüldü. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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