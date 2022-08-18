Düzce haberleri! Başkan Çakın, Düzce'ye atanan Albay Murat Kılıç'ı makamında ağırladı Yerel Haberler Düzce yerel haberi | Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, Düzye'ye atanan İl Jandarma Komutanı Albay Murat Kılıç'ı makamında ağırladı. Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, Düzye'ye atanan İl Jandarma Komutanı Albay Murat Kılıç'ı makamında ağırladı. Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, 3 yıldır Uşak'ta görev yapan ve İçişleri Bakanlığı Atama Kararnamesi ile Düzce'ye atanan İl Jandarma Komutanı Albay Murat Kılıç'ı makamında misafir etti. Makam odasında edilen sohbetlerin ardından Başkan Çakın, Albay Murat Kılıç'a yeni görevinde başarılar diledi. - UŞAK İhlas Haber Ajansı / Yerel Murat Kılıç Düzce Uşak Yerel Haberler

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