Düzce haberleri... Bakan Yardımcısı Baydaş, Düzce'de incelemelerde bulundu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Düzce haberleri... Bakan Yardımcısı Baydaş, Düzce'de incelemelerde bulundu

Düzce haberleri... Bakan Yardımcısı Baydaş, Düzce'de incelemelerde bulundu

Düzce haber: Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı İhsan Selim Baydaş, Düzce'de hayata geçirilen spor yatırımlarını inceledi.

 - Güncelleme:

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı İhsan Selim Baydaş, Düzce'de hayata geçirilen spor yatırımlarını inceledi.

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı İhsan Selim Baydaş, yatırımları ve çalışmaları incelemek üzere Düzce'ye geldi. İl Müdürü İsa Yazıcı tarafından karşılanan Bakan Yardımcısı Baydaş, gençlik için yapılan yatırımları ve çalışmaları inceleyerek, yapılması gerekenler hakkında bilgiler aldı. İl Müdürü İsa Yazıcı, ziyaret esnasında proje ve taleplerini de ileterek destek istedi. - DÜZCE

İhlas Haber Ajansı / Yerel

İhsan Selim Baydaş İsa Yazıcı gençlik Düzce Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title