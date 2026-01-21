Haberler

Ortaokul öğrencileri gençlik merkezini sevdi

Güncelleme:
Düzce Gençlik Merkezi, Beyciler Ortaokulu öğrencilerine atölye çalışmaları ve gönüllülük projeleri hakkında bilgi verdi. Ayrıca değerler eğitimi ve kişisel gelişim üzerine sohbetler yapıldı.

DÜZCE (İHA) – Düzce Gençlik Merkezi, Beyciler Ortaokulu öğrencilerini ağırladı.

Gerçekleştirilen program kapsamında öğrenciler, Düzce Gençlik Merkezi bünyesinde yürütülen atölye çalışmaları, kulüp faaliyetleri ve gönüllülük projeleri hakkında bilgilendirildi. Merkezin sunduğu imkanlar ve gençlere yönelik yürütülen çalışmalar öğrencilere tanıtılırken, katılımcıların soruları da yanıtlandı. Programın devamında, Manevi Rehber eşliğinde düzenlenen sohbet etkinliğinde öğrencilerle bir araya gelinerek değerler eğitimi ve kişisel gelişim konularında paylaşımlarda bulunuldu. Samimi bir ortamda gerçekleşen etkinlik, öğrencilerin ilgisi ve memnuniyetiyle sona erdi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
500

