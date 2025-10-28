Düzce Fen Lisesi Öğrencilerinden Filistin İçin Anlamlı Destek

DÜZCE(İHA) –Düzce Fen Lisesi öğrencileri, Türk Kızılay'ın Filistin'de yürüttüğü insani yardım çalışmalarına destek olmak amacıyla anlamlı bir dayanışma örneği sergiledi.

Okulda düzenlenen hayrına satıştan elde edilen gelir, Düzce Fen Lisesi öğrencileri topladıkları 47 bin 300 TL Kızılay Düzce Şubesine bağışlandı. Öğrencilerin bu duyarlı davranışı, hem okul camiası hem de Kızılay yetkilileri tarafından büyük takdirle karşılandı. Kızılay yönetiminden yapılan açıklama "Filistin'deki ihtiyaç sahiplerine destek olma bilinciyle bu anlamlı etkinliği düzenleyen Düzce Fen Lisesi öğrencilerimize, değerli Okul Müdürümüz Bayram Aydın'a ve emeği geçen tüm öğretmenlerimize gönülden teşekkür ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

Kızılay, ülke genelinde olduğu gibi Düzce'de de gençlerin sosyal sorumluluk bilincini artırmaya yönelik çalışmalara destek vermeye devam ediyor. - DÜZCE