Düzce emniyeti araç filosunu güçlendirdi

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü'nün hizmet filosuna katılan 24 yeni araç, düzenlenen törenle hizmete alındı.

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü, kentte güvenlik hizmetlerinin daha etkin yürütülmesi için filosuna 24 yeni hizmet aracı kattı. Araçların teslim töreninde konuşan İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, son üç yılda emniyet teşkilatının araç filosunu önemli ölçüde güçlendirdiklerini belirterek, araç sayısını 190'dan 285'e çıkardıklarını ifade etti.

Düzce Valisi Mehmet Makas ise yeni araçların Düzce'ye hayırlı olmasını temenni ederek, emniyet teşkilatına çalışmalarında başarılar diledi. Konuşmaların ardından dualarla hizmete alınan 24 yeni araç, sirenlerini çalarak şehir turu gerçekleştirdi. Oluşturulan konvoy, vatandaşlardan da ilgi gördü. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı