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Düzce'deki Selzedelere Kura ile Ev Dağıtıldı

Düzce'deki Selzedelere Kura ile Ev Dağıtıldı
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2019 yılında Düzce'de meydana gelen sel felaketi sonrası evleri yıkılan ve hak sahipliği kazanan 63 kişi için kura ile TOKİ konutları dağıtıldı. Selde hayatını kaybedenlerin acıları hala taze kalırken, ev sahibi olanlar mutluluklarını paylaştı.

Düzce'de 2019 yılında meydana gelen selde 7 kişi hayatını kaybetmiş onlarca kişinin evi yıkılmıştı. Selzedelerin konutları Beyciler Mahallesi'nde kura ile hak sahiplerine dağıtıldı.

2019 yılında Düzce'de meydana gelen sel, su taşkını ve heyelanlar sebebi ile Akçakoca'ya bağlı Esmahanım köyünde sel sularına kapılan yapıda ki 4'ü çocuk 7 kişi hayatını kaybetmişti. Bir çok ev sel sularına kapılıp giderken, bazı evler ağır hasar almıştı. Yapılan çalışmalar ile 63 hak sahibine Beyciler Mahallesi'nde TOKİ konutları yapıldı. AFAD İl Müdürlüğü'nde hak sahiplerine konutlarının kura dağıtımı noter huzurunda gerçekleştirildi. 2019 selinde 3 çocuğunu ve eşini kaybeden Erkan Kaplan'da kurada kendisine ev çıkanlardan birisi olurken, 2.5 saat ağaçta bekleyen oğluna ev bırakacak olmaktan dolayı mutlu olduğunu dile getirdi. Kaplan şöyle devam etti, "Çocuğuma bir ev bırakabileceğim. Anneleri de çocuklarını düşünerek gitmişti. Allah nurlar içerisinde yatırsın hepsini. Acımız aynı acı değişen bir şey yok. Bir şekilde yaşadık. Çocuğum vardı bir şekilde yaşamak zorundaydım. Ayakta kalmaya çalıştım. O zamanlara tekrar gidecek olursak benim dünyam yıkıldı ben bittim. Ben her şeyimi orada kaybettim. Şimdi oğlumla beraber yaşıyorum. Başka bir Dünyam yok. Baba oğul gidiyoruz bu hayatta" ifadelerini kullandı.

"Acılarımız hala taze"

2019 sel afetinde kardeşleri ile aynı evde bulunan, sel sularına kapılmasının ardından ağaç dalında hayata tutunan Furkan Kaplan, " İyi hissediyorum. 5.5 yıl bekledik ama sonu güzel bitti. Hayırlısı olsun. Zor günler geçirdik. Toparlanma sürecim çok zor oldu. Uzun zaman oldu ama hala ilk gün gibi acımız hala taze" şeklinde konuştu.

Sel, su taşkını ve heyelanlar sebebi ile Esmahanım'da 19, Karatavuk'da 10, Uğurlu'da 4, Dilaver'de 4, Yayla'da 3, Harmannkaya'da 3, Hemşin, Sarıyayla, Büyükmelen, Yeşiltepe'de 2, Kurukavak, Küpler, Yenice, Kızılüzüm, Küpler, Kırkharman be Davutağa köyleri'nde 1 hak sahibine kura ile evleri dağıtıldı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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